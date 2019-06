VFL Kurpfalz lädt zum Flohmarkt ein

Unter dem Motto „Kaufrausch“ findet am Samstag, 15. Juni, von elf bis 15 Uhr der erste Frauenflohmarkt der Damen-Tennis-Mannschaften des VFL Kurpfalz Mannheim-Neckarau in der Sporthalle im Schindkautweg 14 statt. Kleider-, Schuh- und Taschenspenden können ab sofort abgegeben werden. Der Erlös des Verkaufs fließt an die Spendeninitiative „Kinderspielplatz – wir für unsere Kinder“. Interessierte haben auch die Möglichkeit, einen eigenen Stand zu betreiben. Die Standgebühr beträgt 15 Euro und kommt ebenfalls der Spendeninitiative zugute. Anmeldungen nimmt der Verein ab sofort entgegen. Anmeldung unter frauenflohmarkt-vflkurpfalz@email.de. ch

