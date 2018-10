"Viel mehr als Waschen, Schneiden, Legen"

Namhafte Mannheimer Geschäftsleute zählen zu seinen Kunden, er hat schon etlichen Honoratioren der Stadt den Kopf gewaschen. Doch Namen nennt er keine. „Diskretion ist für mich Ehrensache“, sagt Norbert Lutz, der Inhaber des gleichnamigen Haarstudios in Neckarau und lächelt geheimnisvoll. Shih Tzu-Rüde Gizmo ist es egal, welches Ansehen die Kunden seines Herrchens haben. Er begrüßt jeden mit der gleichen stoischen Gelassenheit, und das seit 14 Jahren. Noch viel länger, nämlich seit 1940, werden in dem Haus in der Neckarauer Schulstraße 93 die Köpfe der Kunden verschönert. 1966 kauften die Eltern von Norbert Lutz schließlich das Anwesen und führten das Friseurgeschäft als Filialbetrieb. Seit Juli 1992 ist Norbert Lutz der Inhaber des Haarstudios und arbeitet damit in der 13. Generation als Friseur.

Humor nicht verloren

„Bis vor elf Jahren hatte ich noch eine Filiale auf dem Lindenhof, und auch in Rheinau gab es einen Salon Lutz. Ich hatte 16 Mitarbeiterinnen. Doch irgendwann konnte ich nicht mehr mit den Preisen der subventionierten Friseurketten mithalten“, erklärt der Friseurmeister mit ernster Miene. Heute arbeitet er gemeinsam mit Friseurin Petra Fischer, die ihn seit 14 Jahren unterstützt. Den Humor hat Norbert Lutz trotzdem nicht verloren, ganz im Gegenteil, es wird viel gelacht und gescherzt in dem zeitlos eingerichteten Haarstudio mit den sonnengelben Wänden. Das schätzen auch seine Kunden. Zum Beispiel Peter Kunz. Der Rheinauer kommt seit 25 Jahren alle fünf bis sechs Wochen zum Haareschneiden. „Ich komme her, weil ich hiermein Haar gut geschnitten bekomme“, sagt Kunz. „Und zum Lachen“, ergänzt er, bevor er sich vom Meister persönlich den Umhang umlegen lässt, auf dem attraktive Damen aufgedruckt sind. „Für die Frauen gibt es natürlich das entsprechende Pendant“, bekräftigt Norbert Lutz und lacht.

Mainzer Schwellkopf als Entrée

Die Frisierumhänge sind nicht das Einzige, was aus dem Rahmen fällt. Wo sonst in einem Mannheimer Friseurgeschäft steht im Eingangsbereich ein Mainzer Schwellkopf? Noch dazu mit einer Feuerio-Kappe?„Die hat ’Horscht’, so habe ich ihn getauft, nur auf, damit er sich an die Kurpfalz gewöhnt. Und selbstverständlich hat die Kappe beim Feuerio ausgedient“, verrät Norbert Lutz. Die Liebe zur Fasnacht, natürlich der Kurpfälzischen, liegt in der Familie. So war seine Frau Nicole in der Kampagne 1987/88 die Stadtprinzessin der Pilwe, sein Schwager René Herrmann der Milleniums-Stadtprinz des Feuerio. Seine Mitarbeiterin Peter Fischer hingegen ist glühende Anhängerin der Mannheimer Adler. Während sie Dieter Heyne den Kopf wäscht, wird mit dem langjährigen Stammkunden über Eishockey fachgesimpelt. Zum Schneiden der Haare des Rheinauers kommt dann wieder Norbert Lutz ins Spiel. „Ich schätze die familiäre Atmosphäre hier. Und natürlich dass Norbert Lutz das Handwerk von der Pike auf gelernt hat und damit für mich ein ’richtiger’ Friseur ist“, lobt Dieter Heyne das Können des Friseurmeisters. Wer möchte, kann nach dem Kopf verschönern noch auf die hauseigene Sonnenbank. Oder sich zum Entspannen auf die Extensionsliege legen und einmal auf den Kopf gestellt und somit gestreckt werden.

Danach fühle man sich wieder rundum wohl, so Lutz. Auch eine professionelle Haaranalyse ist mit im Programm. „Mit einem digitalen Mikroskop wird das Haar so vergrößert, dass man sehen kann, ob die Haarstruktur belastet ist, etwa durch Silikonablagerungen. Das wiederum spielt dann eine Rolle beim Färben oder bei einer Dauerwelle“, erklärt der Chef des Haarstudios. Zum Abschied bekommt jeder Kunde, ob groß oder klein, traditionell einen Cola-Lutscher. Und muss dann wieder an Gizmo, dem Shih Tzu Rüden vorbei. „Der lässt niemanden raus, der nicht bezahlt hat“, sagt Norbert Lutz und lacht – bestimmt nicht zum letzten Mal an diesem Tag.