Von Chormusik bis zur Tauschparty

Auch im neuen Jahr laden die Lukas- und Markusgemeinde wieder ein zu einem vielfältigen kulturellen Programm, das von moderner Chormusik über einen Filmabend sowie interessanten Exkursionen und Führungen bis zur Buch-Vorstellung reicht.

Einmal im Monat, jeweils donnerstags, um 20 Uhr, lädt „DreiKlang“ zu einer einstündigen „Chorprobe“ ein. Dabei lernen die Besucher mehrstimmige Lieder kennen. Gegen 21 Uhr wird mit den neuen Liedern eine Abendliturgie gefeiert. Danach klingt der Abend in der Kirche gemütlich aus. Die Musik ist eine bunte Mischung aus neuen Songs und alten Chorälen, Taizé-Gesängen, afrikanischen Liedern und Spirituals. Die nächsten Termine sind am 7. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, und 4. Juli, Beginn ist jeweils um 20 Uhr, in der Lukaskirche, Rottfeldstraße 16-18, mit Petra Kohler und Pfarrer Günther Welker.

Die neue Kunsthalle erkunden

Die neue Kunsthalle entdecken: Gemeinsam mit Kunsthistorikerin Ursula Dann erkunden die Besucher in der Reihe Frauenzimmer die neue Städtische Kunsthalle und erleben einen einzigartigen Kunst-Raum mitten in der Stadt. Treffpunkt ist am Mittwoch, 6. Februar, um 18 Uhr, am Friedrichsplatz vor dem Eingang der Kunsthalle. Anmeldung erbeten.

„Kleidertauschparty in Lukas“ heißt das Motto, wenn die Frauenzimmer-Organisatoren für Freitag, 29. März, ab 17.20 Uhr, im Gemeindesaal unter der Lukaskirche in der Lassallestraße 1 einlädt. Kleidung, die anderen Freude machen kann, liegt bei vielen ungenutzt im Schrank. Bis zu zehn Teile kann jeder Besucher mitbringen und fündig werden bei Kleidung, die andere mitgebracht haben.

Rundgang durch Müllanlage

Wer wissen will, was mit unserem Müll passiert, wie viel wir produzieren und wie wir Müll vermeiden können erfährt dies bei einem Rundgang in der Reihe Frauenzimmer durch die Müllverbrennungsanlage in Ludwigshafen. Der Termin ist am Dienstag, 7. Mai, von 15 bis 16.30 Uhr, in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87 in Ludwigshafen. Anmeldung erbeten.

„Gewächse der Seele- Pflanzen-fantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art“: Interessierte Besucher des Frauenzimmer-Treffs können mit Ursula Dann diese Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum besuchen, unter anderem mit Meisterwerken von Victor Hugo, Odilo Redon, Max Ernst und Paul Klee. Deren Pflanzendarstellungen werden zum Spiegel seelischer und gesellschaftlicher Zustände. Treffpunkt ist am Mittwoch, 22. Mai, um 16.30 Uhr, im Wilhelm- Hack- Museum, Berliner Straße 23 in Ludwigshafen. Um Anmeldung wird gebeten. ost

