Vorsitzende bleibt im Amt

Der TV 1884 Neckarau hat alle Veranstaltungen im Mai – Himmelfahrradtour, Schlagerparty und Rock am Damm – abgesagt. „Drücken wir die Daumen, dass wir diese Zeit gesund überstehen und wir uns bald wieder gemeinsam fit halten können“, so Vorsitzende Beate Hoheisel in einem Bericht über die Jahreshauptversammlung Mitte März. Dabei wurden langjährige Mitglieder geehrt, erfolgreiche Sportler bekamen ein Präsent. Wolfgang Hemme wurde für 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung wurde Horst Ludwig zuteil: Er war nicht nur 50 Jahre Mitglied im TV, sondern genauso lange schon der Trainer der Gewichtheber Abteilung. Sehr erfolgreich trainierte er Europa- und Weltmeister. Die Laudatio hielt Karlheinz Zimmermann, der selbst erfolgreicher Heber ist.

Amt des 3. Vorstands unbesetzt

Turnusgemäß standen Neuwahlen an, der Vorstand wurde zuvor entlastet. Alle Gewählten nahmen ihre einstimmige Wahl an. Neuer Kassenrevisor wurde Manfred Rimkus. Das Amt des 3. Vorstandes konnte nicht besetzt werden. Alle anderen Ämter (Vorsitzende Beate Hoheisel, Vize Claus Haberzettel, Kasse Annette Kegel-Englert, Schriftführung Moni Bussohn) wurden mit den derzeitigen Amtsinhabern für die nächsten zwei Jahre wieder besetzt. aph

