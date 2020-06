Wachgeküsst nach langer Pause

Das Rhein Neckar Theater kehrt am 12. Juni aus der corona-bedingten Zwangspause zurück auf die Bretter. Am Wochenende unterhält das beliebte Theater, das sich ganz der humorvollen Unterhaltung verschrieben hat, mit einer ganz besonderen Schau: Am Freitag, 12. Juni, mit der Radio Gaga Revue, die den 70ern gewidmet ist, am Samstag, 13. Juni, folgt Radio Gaga mit Schlagern der 80er und am

...