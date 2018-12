Wasserstelle für mehr Grün

„Dass das kein Trinkwasser ist, steht sogar auf dem Schild in Arabisch“, amüsierte sich Mathias Kohler, der Erste Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Neckarau-Almenhof-Niederfeld: „Jetzt wird gepumpt!“ Um eine Wasserstelle zur besseren Versorgung der wachsenden Teilbegrünung auf dem Niederbrücklplatz im Stadtteil Neckarau zu erschließen, haben ehrenamtliche Helfer eine gebrauchte Pumpe auf dem Areal installiert. Während eines Empfangs feierte der SPD-Ortsverein die Einweihung der Pumpe, an die man eine elektrische Förderung auf der Rückseite anschließen kann, bei der Brunnen-Übergabe an den Verein Lokale Agenda 21.

Sechs Meter in die Tiefe

„Die Teilbegrünung des seit vielen Jahren brachliegenden Niederbrücklplatzes wurde 2015 von der Lokalen Agenda 21 Neckarau begonnen und zwischenzeitlich erweitert“, erklärte Kohler: „Vorher wurde diese Fläche oft als Müllhalde missbraucht.“ Für die Anschaffung der gebrauchten handbetriebenen Pumpe mit Schwengel, die einen Wert von mehreren Hundert Euro besitzt, kam Bezirksbeirat Bernhard Boll als Spender finanziell auf.

„Obwohl sie grün ist, hat uns Bezirksbeirat Boll diese Pumpe gespendet“, scherzte Kohler, der während seiner Ansprache im Beisein von Altstadträtin Karin Steffan auf den historischen Ursprung des noch unebenen Geländes einging, in Bezug auf die unterschiedlichen Parteifarben.

Um eine optische Verbindung zu den Sozialdemokraten herzustellen, steht außerdem fortan eine rote Gießkanne neben der installierten Pumpe. Darüber hinaus sichert eine stabile und mit einem Vorhängeschloss abschließbare Eisenkette die Schwengelpumpe vor Diebstahl und Vandalismus. Im Erdinneren reicht die Pumpe sechs Meter in die Tiefe.

Unter den Helfern befanden sich Dieter Erl, Bernd Springer und Helmut Dein, die als süßes Dankeschön für den tatkräftigen Einsatz jeweils einen essbaren Pflasterstein sowie eine rote SPD-Urkunde entgegennehmen durften.

Seit zwei Jahren existiert die kleine Grünfläche, auf der Topinambur-Pflanzen wachsen und auf der ein Baum der Sorte „Mährische Eberesche“ steht, am Rande des Niederbrücklplatzes. „Vielleicht können wir noch ein Hochbeet bauen“, überlegte Gabriele Thirion-Brenneisen, die Erste Vorsitzende des ökologischen Vereins Lokale Agenda 21: „Unser Verein ist ein Kind der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 in Rio de Janeiro.“ Als Motto liege der Lokalen Agenda der Sinnspruch „Global denken, lokal handeln – bis in den Stadtteil hinein.“

Regelmäßige treffen sich die Vereinsmitglieder auf dem Niederbrücklplatz zum Gießen der Grünfläche und zum Entfernen des wuchernden Gestrüpps. „Renaturisierung der Fläche“ nennt sich dieses naturnahe Projekt in nüchternem Behördendeutsch. Dieses Jahr habe der extrem heiße Sommer die Flora austrocknen lassen. Gelegentlich unterstützt der benachbarte Kleingartenverein die ehrenamtlichen Arbeiter bei der Bewässerung der zu kultivierenden Grünfläche.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018