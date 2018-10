Wege sollen Frauen-Namen tragen

Sie haben mutig für ihre Überzeugung gekämpft, allein oder Seite an Seite mit charismatischen Männern: Nach Frauen der Badischen Revolution von 1848 und der Arbeiterbewegung sollen auf Wunsch der Initiativgruppe „Frauenwege“ bisher unbenannte Sträßchen und Plätze auf dem Almenhof benannt werden. Knapp 30 interessierte Bürger und einige Mitglieder des Neckarauer Bezirksbeirats waren der Einladung der Initiative gefolgt, die „Unbenannten“ aufzusuchen. Und hatten aus gleich zwei Gründen Anlass zum Staunen.

Zum einen ist wenig bekannt, wie aktiv einige Frauen an der 1848er Revolution beteiligt waren. Zum anderen hatten die wenigsten Rundgang-Teilnehmer die namenlosen Wege und Plätze bisher bemerkt. Und das, obwohl sie öffentlich und teilweise gut besucht sind. Keineswegs handelt es sich dabei nur um schmale Pfade, sondern meist um geteerte Sträßchen entlang der Gärten. Barbara Ritter führte durch die teils verwunschen anmutenden Wirtschaftswege der Gartenstadtsiedlung und der Reihenhäuser, die ihre Adressen alle auf den offiziellen Straßen des Stadtteils haben. „Es geht also nicht um die Umbenennung von existierenden Straßen, sondern um einen symbolischen Akt der Benennung der Wege nach Frauen“, betonte Christine Pospesch vom Bezirksbeirat Neckarau.

Weggefährtinnen von Karl Marx

Im Almenhöfer Taufbezirk der badischen demokratischen Revolution und der Arbeiterbewegung werden bisher nur Männer geehrt. Darunter so bekannte Vertreter dieser Epoche wie Karl Marx, August Bebel, Robert Blum oder auch Heinrich Heine.

„Es ist an der Zeit, dass in eben diesem Bezirk auch die Beteiligung von Frauen gewürdigt wird“, meinte Elli Brinkschulte, das stünde einer der Gleichstellung der Geschlechter verpflichtete Stadt wie Mannheim gut an.

Gabi Pieri trug einige Kurzbiografien der Frauen vor. Nicht fehlen durfte beispielsweise die in Mannheim geborene Amalie Struve, nach der die Prostituiertenberatungsstelle der Diakonie in der Draisstraße 1 benannt wurde.

Amalie Struve wurde 1824 in Mannheim als uneheliches Kind geboren. Sie war eine der „Urmütter“ der Frauenbewegung. Zusammen mit ihrem Mann Gustav, der seine junge Frau vergöttert haben soll, nahm Amalie am Heckerzug und am September-Aufstand 1848 teil. Für ihre Versuche, die Frauen zur Unterstützung der Revolution zu gewinnen, wurde sie 205 Tage lang inhaftiert. Sie blieb jedoch ungebrochen und setzte ihre politische Tätigkeit fort. 1852, nach der endgültigen Niederschlagung der Revolution, emigrierten die Struves in die USA und ließen sich im Bundesstaat New York nieder.

Mutige Kämpferin

Amalie arbeitete in der neuen Heimat vor allem als Schriftstellerin und setzte sich für die amerikanische Frauenbewegung ein. Sie starb im Alter von nur 38 Jahren nach der Geburt ihrer dritten Tochter.

Zudem beleuchtete Pieri das Leben von Theresia Canton, der Präsidentin des Mannheimer Frauenvereins Concordia. Jenny Marx und Helena Demuth, die Weggefährtinnen von Karl Marx, sollen ebenfalls mit einer Straße geehrt werden. Ohne die Unterstützung dieser beiden Frauen hätte Karl Marx seine Schriften nicht herausbringen können.

Der Platz zwischen Karl-Marx- und Grillenberger Straße soll auf Wunsch der Initiative Rosa Luxemburg gewidmet werden. Von ihr stammt das berühmte Zitat „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“.

Die bedeutende marxistische Theoretikerin war auch eine Kämpferin für den Frieden und gegen Militarismus. Sie wurde am 15. Januar 1919 von einem Freikorps-Leutnant ermordet und in den Berliner Landwehrkanal geworfen.

Claudia Schöning-Kalender, SPD-Gemeinderätin, sah angesichts des bemerkenswerten Wegenetzes eine „klare WinWin-Situation“. Das Wissen um die Beteiligung von Frauen an den bedeutenden demokratischen Bewegungen werde sichtbar, und der Stadtteil bringe „bisher unbekannte Schätze – seine Gartenwege“ ins Bewusstsein.

Auf Betreiben der Initiative „Frauenwege“ sind im Gemeinderat bereits zwei Anträge von der Linken und den Grünen eingebracht worden. Die Anträge werden im Ältestenrat der Stadt behandelt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018