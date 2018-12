Weihnachtsschmuck und Süßes

Die einmalige Atmosphäre rund ums Neckarauer Rathaus, die herrlich geschmückten Stände, die Krippe mit den imposanten, fast lebensgroßen Figuren und das umfangreiche Unterhaltungsprogramm waren die Garanten für einen großen Erfolg des 29. Nikolausmarkts, ausgerichtet vom Verein Geschichte Alt Neckarau ((VGAN).

In der Remise begrüßte Vorsitzender Wolfgang Reinhard die zahlreichen Gäste. Schnell sei das Jahr wieder vergangen, viel sei passiert, auch beim Heimatverein. Mit ihrem nicht kommerziellen Nikolausmarkt wollten die Mitglieder sozialen Einrichtungen, wie beispielsweise der Odilienschule in der Freien Waldorfschule, den Diakoniewerkstätten oder der Kinderkrebshilfe eine Plattform bieten. Beibehalten wollten sie auch die im letzten Jahr geänderte Dauer des Nikolausmarktes von zweieinhalb auf zwei Tage, jeweils am 1. Adventswochenende.

Reinhard dankte der Gemeinschaft der Selbständigen Mannheim-Neckarau (GdS) für die Übernahme der Schirmherrschaft. Es sei ein Geben und Nehmen zwischen den beiden Vereinen.

Bruno Hodapp, Zweiter Vorsitzender des GdS, gefällt, dass es beim Nikolausmarkt keine kommerziellen Anbieter gibt. Das unterstütze der Gewerbeverein mit seinen über 200 Mitgliedern gern. Bürgerserviceleiter Walter McDavid fand: „Das Joint Venture zwischen Heimat- und Gewerbeverein ist aller Ehren wert.“ Er forderte die Bürger auf, vor Ort einzukaufen. Davon würde nicht nur der Heimatverein, sondern alle im Ort profitieren.

Es folgte die feierliche Eröffnung der von Lore Herbert gestifteten Krippe. Nach den Gedanken von Pfarrer Martin Wetzel zur Adventszeit erfreute der Singkreis „Calvinos“ unter Leitung von Eva Fiebig mit Bewohnern aus dem Johannes-Calvin Haus, dem Wohnhaus für geistig und mehrfach behinderte Frauen und Männer, mit stimmungsvollen Weihnachtsmelodien.

Treffpunkt und Integrationsort

Das Veranstaltungsteam des Heimatvereins hatte wieder einmal das richtige Händchen, um den Nikolausmarkt mit zahlreichen Höhepunkten zu spicken, aber auch den Markt als Integrationsort zu bereichern. Kaum erwarten konnten es die Kinder, bis der Nikolaus (Günter Johannes Barth) mit Knecht Ruprecht (Willi Fleck) erschien, um die kleinen Gäste zu beschenken.

Für Gaumenfreuden aller Art, dazu noch zahlreiche Geschenk- und weihnachtliche Dekorations-Möglichkeiten, sorgten rund 20 Standanbieter. Erstaunlich war auch, welche Kreativität auf dem Markt zum Vorschein kam: Selbstgestricktes in allen Farben und Größen boten die Damen der Sängerhalle Germania zugunsten der Kinderkrebshilfe an.

Selbstgemachte Marmeladen, Liköre und Tees aus Früchten ihres Gartens verkaufte Isabella Nohe von den Neckarauer Hexen für den guten Zweck. „Adventskränze ausverkauft“ hieß es am Stand von Kreativ für Mannheim, dessen Erlös ebenfalls an soziale Einrichtungen fließt.

Die Gäste waren begeistert. „Ich komme jedes Jahr zum Nikolausmarkt wegen der schöne Stände, weil es hier nichts Kommerzielles gibt und fast alles für einen guten Zweck gespendet wird, aber auch wegen der familiären Atmosphäre und weil man hier alle Neckarauer trifft“, erklärte Hansi Weber aus Neckarau. Stadträtin Helen Heberer eröffnete die alljährliche Schildkröt- und Spielzeugausstellung im Wappensaal des Rathauses. Außerdem lockten Führungen durch das Heimatmuseum.

