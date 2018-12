Wunderschöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Gleich zwei Mal hatte das Moll-Gymnasium in dieser Woche zum Adventskonzert geladen. Rund 300 Schüler wirkten hierbei mit und begeisterten ihr Publikum. Eröffnet wurde das Konzert von Leonhard Kuhn (Klasse 9b) an der Orgel mit einer Improvisation über das Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“. Eine Einladung an das Publikum, die Herzen zu öffnen für die Botschaft von Weihnachten – zu öffnen für die Musik. Direktor Gerhard Weber begrüßte die Gäste in der bis auf den letzten Platz besetzten Maria-Hilf-Kirche.

In den letzten Monaten hätten die Schüler trotz Tests und Klausuren engagiert geprobt, um die Besucher bei den Adventskonzerten musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen, so Weber. Er dankte auch seinen Kollegen von der Fachschaft Musik für die Vorbereitung und der Gemeinde Maria Hilf, die bereits im 37. Jahr ihre Kirche für ihre Konzerte zur Verfügung stellte. Die Chöre und Ensembles des Moll-Gymnasiums präsentierten auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit stimmungsvollen Weihnachtslieder aus aller Welt, bekannten klassischen Klängen und mitreißenden Pop-und Jazzarrangements.

Umjubelte Premiere

Die Nachwuchsmusiker des Orchesters unter Leitung von Magdalena Rentrop demonstrierten ihre Lernfortschritte und trugen schwungvoll und fröhlich weihnachtliche Klänge vor. Besonders eine Chaconne aus „The Fairy Queen“ von Henry Purcell haben die Schüler mit Begeisterung präsentiert.

Der Chor der 5. Klassen unter Leitung von Tibor Stettin startete seinen Beitrag mit Alfred Hans Zollers Lied „Stern über Bethlehem“ und setzte dies ebenso großartig um wie das Lied aus Straßburg „Es kommt ein Schiff geladen“ zusammen mit dem Orchester. Für Begeisterungsstürme sorgte die lustige Stomp-Performance unter Leitung von Martina Kuntze, bei der Schüler rhythmisch an Gläser, auf Tische und Blechbüchsen klopfend die Weihnachtsbescherung persiflierten. Der gemischte Chor unter Leitung von Tibor Stettin, setzte ganz auf die Wirkung seiner Musik, trat beinahe puristisch auf und beeindruckte mit viel Gefühl.

Die Schüler wagten sich auch an die ganz großen Hits wie „The Very Best Time Of Year“ von John Rutter. Gemischter Chor und Kinderchor sorgten anschließend für Gänsehautgefühle mit „La Carillon de Vendôme“. Es war eine Aneinanderreihung von Höhepunkten. Sicher aber ist, alle gaben ihr Bestes. Ob nun die Nachwuchs Big Band unter Leitung von Frederik Diehl, die bei Miles Davis „So What“ und beim Ohrwurm „One Moment in Time“ nicht nur mit musikalischer Sicherheit punktete. Der Kinderchor unter Leitung von Jürgen Karl verbreitete nicht nur unbeschwerte Fröhlichkeit, sondern mit George Michels Song „Last Christmas“ auch jenen unvergleichlichen Zauber, den man üblicherweise mit der Weihnachtszeit verbindet. Virtuos präsentierte sich das Symphonieorchester unter Leitung von Frederik Diehl mit Gabriel Faurés Ouverture und Pastorale aus der Suite „Masques et Bergamasques“ op. 112. Fetzig folgte die Big Band mit „Splanky“ von Neal Hefti und einem Musikstück aus England aus dem 17. Jahrhundert: „First Noel“.

Die Concert-Band – Zusammenschluss von Symphonieorchester und Bigband – feierte eine umjubelte Premiere mit „A Most Wonderful Christmas“. Das Konzert war ein fulminanter Erfolg des Gymnasiums und seiner Schüler, die ja ganz nebenbei auch völlig andersartige Herausforderungen in der Bildungslandschaft bewältigen müssen.

Mit dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied „O du fröhliche“ machten sich die wunderschön weihnachtlich eingestimmten Besucher schließlich auf den Heimweg.

