Zehn Stück – Prinz bricht bei Dampfnudeln den Rekord

Die Augen der Gesellschaft beim traditionellen Dampfnudelessen im Vereinshaus der Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“ ist auf Dirk II. gerichtet. Der Sadtprinz nahm sich vor, den bisherigen Rekord von gegessenen Dampfnudeln zu brechen. Den hält seit 1997 Alois Baumann. Neun der stattlichen „Wäscher“ verdrückte er damals. Der Gipfel schien erreicht, kaum vorstellbar, dass man mehr von dieser, wenn auch überaus köstlich zubereiteten, Speise essen kann. Nun steigt die Spannung von einer Dampfnudel zur nächsten.

Ruhig und mit sichtlichem Genuss schiebt Dirk II ein Stück nach dem anderen zwischen die Zähne. Neben ihm lächelnd Daniela I., mit immerhin vier Dampfnudeln und einem Teller Kartoffelsuppe hat Lieblichkeit genug. Dirk II. speist indessen gemütlich weiter. Beim neunten Stück braust Beifall auf, der seit 22 Jahren gehaltene Rekord ist eingestellt. Und dann tatsächlich: Dirk greift nach der zehnten Dampfnudel, reicht sie Daniela hin, die ihm – ein bisschen Theater muss sein – das Stück vor den Mund zum Essen hinhält. Tollität kaut, schluckt und nimmt noch zwei Stück Birnenkompt: „Damit es besser rutscht“, lächelt er.

Seit 1970 lädt die Pilwe zum dem festlichen Mahl. Präsident Rolf Braun erinnert an die Entstehung. Der damalige Prinz Rainer von Schilling, im Zivilleben Mitherausgeber des „Mannheimer Morgen“, beklagte sich bei der Prunksitzung der Pilwe, dass er gerade von den „Obarrer Dampnudle“ kommt. Anders als erhofft, gab es dort keine Dampfnudel. Hungrig eilte er mit seinem Gefolge zum nächsten Termin, eben zu den Pilwe. Die hatten Mitleid und boten Leberwurstbrot an.

Mit Liebe aufgetischt

Dann aber kamen sie auf die Idee, dem Stadtprinzen die gewünschten Dampfnudeln zu servieren. Gesagt, getan: Im Hause Arnold in der Fischerstraße fand das erste Festessen, zubereitet von Ilse Arnold und zahlreichen Helferinnen aus der Pilwe-Schar, statt. Ein Jahr darauf stellte die Pilwe mit Erika I. die Stadtprinzessin, für sie und ihren Prinzen wurde auch aufgetischt.

Und wieder ein Jahr später versäumte es das Prinzenpaar, zu der Prunksitzung der Pilwe zu kommen. „Mal sehen, ob sie zum Dampfnudelessen kommen“, erinnert sich Braun. Und sie kamen. Somit war es das dritte Mal und damit die Tradition begründet. Seitdem trifft sich regelmäßg am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag eine illustre närrische Schar bei der Neckarauer Narrengilde, mehr als 40 Jahre im Hause Arnold, seit drei Jahren in der Pilwe-Scheuer in der Friedrichstraße.

Unter der Ägide von Bäckermeister Herbert Hohstaedt entstehen in der Vereinsküche die Dampfnudeln, ihm zur Seite die Pilwe-Damen. Serviert wird neben den Hefeteigstücken Kartoffelsuppe und Birnenkompott.

Dazu reichlich Getränke. Mitgegessen haben diesmal unter anderem auch Ex-Stadtrat und früherer MVV-Vorstandssprecher Roland Hartung, der Leiter der Bürgerservices Walter MacDavid und Vizepräsidentin der Karneval-Kommission Mannheim Sabine Kowalski.

