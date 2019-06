Zur Kerwe gehörte er dazu

Er war ein Urgestein seines Stadtteils, vor allem seines Gewerbes: Fast ein halbes Jahrhundert lang führte er jene Getränkehandlung, die selbst schon mehr als 100 Jahre alt war, vier Jahrzehnte lang bewirtschaftete er die Neckarauer Kerwe, fast genauso lange den Rilling-Stand auf dem Mannheimer Maimarkt. Nun ist Hans Frey nur wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag verstorben.

Geboren wurde er am 4. Juni 1939 in der Neckarauer Maxstraße. Dort ausgebombt, zog die Familie in die Dorfgärtenstraße, wo er bis ins hohe Alter zuhause war. Gerade hatte er seine Prüfung als Drogist abgelegt, bei der Firma Schulze angeheuert, als 1958 Großvater und Firmengründer Adolf Frey starb. Der 19-Jährige trat in den Familienbetrieb ein.

Und das blieb so bis ins hohe Alter. Zwar verkleinerte er aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb im fortgeschrittenen Alter, spezialisierte sich auf Rilling-Sekte und hochwertige Weine und Säfte. Doch nicht vermindert hatte er seine Präsenz bei der Neckarauer Kerwe, bei der das Mitglied der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) seit Gründung dieser Großveranstaltung 1974 mit seinen Produkten vertreten war. Quasi nebenbei betrieb er knapp vier Jahrzehnte lang den Rilling-Sektstand auf dem Mannheimer Maimarkt – nicht nur für Neckarauer Besucher dieser größten regionalen Verbrauchermesse lange ein Ort, an dem man Station machen musste.

Skat als Passion

Seine Freizeit gehörte ganz dem Skat. Hierin war er sogar einer der besten Senioren Deutschlands: Vor 15 Jahren etwa wurde er Südwestdeutscher Seniorenmeister, qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften, an denen er fortan immer wieder teilnahm. Als einer von 12 000 Teilnehmern kam er immerhin vier Mal ins Finale. Zuletzt wurde er im April 2014 Dritter Baden-Württembergischer Seniorenmeister.

Die Beerdigung erfolgt am Mittwoch, 19. Juni, 10 Uhr, auf dem Friedhof Neckarau.

