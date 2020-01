Zwei poetische und dramatische Stunden

Schüler von Klasse 5 bis 12 zeigten beim traditionellen Kammermusikabend des Moll-Gymnasiums im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen ihr Können.

Den Auftritt der Streicher eröffneten Arwen Eberhard (6e) und Anton Wiggermann mit dem Canon für zwei Celli von Domenico Gabrielli. Mit hellem, leichtem Klang von Edward Elgar überzeugte Geigerin Amelia Buhl (7d), begleitet von Jeanette Pitkevica am Klavier. Johanna Holtzhauer (10d) glänzte mit Bachs a-Moll-Violinkonzert, ebenfalls begleitet von Pitkevica (Klavier).

Virtuoses Klanggebilde

Das Konzert D-Dur für vier Violinen von Telemann ließ Diana Brenner (5d), mit Kevin Han, Jacob Hatz und Andrew Liono erklingen. Bachs Cello-Suite G-Dur gerät schließlich unter den Händen von Hyouk Im zu einem virtuosen Klanggebilde. Mit ansteckender Begeisterung durchstürmen Diana Dakovic und Lorin Öz (beide J1) das Konzert für zwei Violinen d-Moll von Bach. Großartig Cellistin Alexandra Brenner, begleitet von Malte Markert (Klavier), bei ihrer atemberaubenden Interpretation der „Ungarischen Rhapsodie D-Dur op. 68“ von David Popper.

Aufhorchen zwischendurch ließen virtuos aufspielende Tastenkünstler, wie Friedrich Holtzhauer (7d) mit der Sonate Nr. 8 c-Moll op. 1 von Beethoven. Laura Miceli ( J1) ließ „Deux Arabesques“ von Claude Debussy in perlenden Tönen erklingen. Mit der Etüde Nr. 1 cis-Moll op. 2 von A. Skrjabin fand Leonard Kuhn (10b) die Aufmerksamkeit des musikalischen Publikums. Emily Isinger (J1) bewies mit der Sonate A-Dur op. 2 von Beethoven ihre Musikalität. Tilo Tuschner (J1) brillierte bei der Konzertetüde Nr. 3 „un sospiro“ von List mit virtuos-kraftvollem Klavierspiel.

Großartig auch die Bläser: Ein Flötenensemble präsentierte mit dem Beatles-Song „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ den perfekten Popsong. Lilli Strohfeld (Saxofon, 9d) und Tibor Stettin am Klavier spielten den Blues „Mist an Grits“ von Jim Snideroe. Für Jazzkelleratmosphäre sorgten auch Laith Sandouk (Saxofon, 9d) und Samir Sandouk (Klavier, J1) mit „Song without words“ von James Rae. Die Querflötistinnen Katharina Jünemann (10b), Johanne Wetjen (10d) und Cellist Tobias Glette (10b) machten beim Trio Nr. 1 C-Dur von Joseph Haydn jeden Takt zu einem Erlebnis.

Reichen Applaus gab es auch für Claude Debussys „La fille aux cheveux de lin“, vorgetragen von Anna Samira Bast (Saxofon, J1) und Tibor Stettin (Klavier). Mit kraftvollem Ton überzeugt Antonia Mangolds ( J1) beim Klarinettenkonzert Nr. 1 f-Moll von Weber, ebenfalls begleitet von Stettin (Klavier).

Außergewöhnlich auch die Sänger und Zupfvirtuosen: Anna Samira Bast (Gesang & Ukulele) covert „Creep“ von Radiohead auf eine fantastische Art. Drei erstaunliche Musiker, Jabir Ungan, (Gitarre & Ud, J1), Samir Sandouk (Klavier, J1) und Roshen Ungan (Gesang, J1) bringen mit türkischen Klängen Morgenland und Abendland zusammen.

Land der Sehnsucht

Das „Gloria“ von Antonio Vivaldi wurde von Johanna Holtzhauer (Sopran) stimmgewaltig umgesetzt, begleitet von Ursula Hummel (Oboe) und Stettin (Klavier). Felix Beeg und sein Sextett entführten in das Land der Sehnsucht und Emotionen mit Liedern von Mozart, Billy Joel, Brahms und Rheinberger.

Der begeisterte Applaus bei der gemeinsamen Schlussverbeugung aller Musiker honorierte den abwechslungsreichen und beeindruckend niveauvollen Abend unter der musikalischen Leitung von Tibor Stettin.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020