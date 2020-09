Abgang-Lesung beim Theater Felina

Der Abgang, die beliebte Lesung in Gedenken an kürzlich verstorbene Prominente, findet am Dienstag, 29. September, 19.30 Uhr, im Theater Felina Areal in der Holzbauerstraße statt. Ob Künstler, Politiker oder Wissenschaftler: Durch ihre Texte, Lieder, Filme oder Erfindungen werden die Toten noch einmal lebendig. „Die letzte Lesung gab es im Januar. Seitdem sind viele Prominente von uns gegangen, so fällt diesmal die Auswahl besonders schwer. Doch wir haben uns einige Überraschungen ausgedacht, dieser Mammutaufgabe gerecht zu werden“, kündigt Theater-Leiter Sascha Koal an. Diesmal lesen und singen Hedwig Franke, Monika-Margret Steger, Christian Birko-Flemming & Mathias Wendel, alles Mitglieder der Gruppe Neues EnsemblE. Die Texte wählt Sascha Koal aus. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt sechs Euro. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020