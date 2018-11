Abgetaucht in eine Traumwelt

Jemand, der immer da ist, wenn man gerade Lust zum Spielen hat: Das wünscht sich Stefan. Weil er mit seinem Vater, dessen Freundin, dem coolen Mickey und der netten Katja nicht klar kommt, verkriecht Stefan sich in eine Traumwelt – wo „Der unsichtbare Freund“ auf ihn wartet. So lautet der Titel eines Stücks von „Sams“-Erfinder Paul Maar. Die Theatergruppe zettels.traum betritt damit in vollständig neuer Besetzung von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. November, jeweils 19 Uhr, die Bühne im Ludwig-Frank-Gymnasium. Eintrittskarten kosten sechs (Schüler vier) Euro, erhältlich bis Donnerstag in den großen Pausen oder an der Abendkasse. Reservierung unter Tel. 0621/29 382 47. bhr

