Abklatschen mit Stadtprinzessin Daniela

Der Melanchthonsaal war fest in Narrenhand – also in ziemlich kleinen Händen, denn die „KG Manemmer Stroseridder“ feierten ihren Kinderfasching. Im Waschraum zog ein Kätzchen noch mal den Schnurbart nach und Pippi Langstrumpf ließ sich von Mama die Sommersprossen tupfen. Gemeinsam mit einem Polizisten und einer Meerjungfrau stürmten sie dann den aufwändig geschmückten Raum.

Der lautstarke Einmarsch der Brassband unter Leitung von Leo Isele eröffnete den Nachmittag. Eine besondere Überraschung hatten die Musiker für die kleine Valeria parat, sie spielten für den rot-schwarzen Marienkäfer ein Ständchen zum dritten Geburtstag. „Monnem ahoi, Stroseridder ahoi, Kinderfasching ahoi“ schallte der Narrenruf durch den Saal.

Auf der Bühne wechselten sich Tanzrunden mit lustigen Spielen ab. Unter Anleitung der Trainerinnen drehten sich die kleinen Narren zum Makarena-Tanz. Zu „Tschu Tschu Wa“ hoben sie die Hände, ballten die Fäuste, schoben den Po nach hinten und streckten mit viel Vergnügen die Zunge heraus. Beim Zeitungstanz drängten sich die Mädchen und Jungen auf engstem Raum. Die Clowns und Prinzessinnen machten sich auf zur „Reise nach Jerusalem“, hatten einen Heidenspaß beim Schokokuss-Essen und wetteiferten beim Luftballontanz. Früh übt sich, wer ein Tanzmariechen werden will. Bei der Borzelgarde ist die Jüngste gerade mal vier Jahre alt. Wie die Profis bewegten sich die Mädchen in ihren bunten Röcken zum Regenbogentanz.

Sogar das Stadtprinzenpaar Daniela I und Dirk II. machte seine Aufwartung. „Für uns ist der Besuch eines Kinderfaschings immer etwas Besonderes, weil ihr die Zukunft seid“, freute sich die Lieblichkeit über den fröhlichen Empfang. Sichtlich gerührt war sie über den Piratentanz, den die Borzelgarde extra für den hohen Besuch einstudiert hatte. „So etwas haben wir noch nie erlebt, das war gigantisch“, lobte sie und klatschte mit jedem einzelnen Mädchen ab. Stefanie Schäfer, Mirijam Höfling und Sandra Stammer hatten die stimmungsvolle Faschingssause organisiert. Präsident Michael Seiz bedauerte zwar, dass die Veranstaltung auf den Samstag verlegt werden musste, zeigte sich aber mit dem Zuspruch zufrieden: „Von den Kleinsten im Kinderwagen bis zu den Senatoren sind alle da.“

Während die Kinder auf der Bühne tobten, machten es sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen gemütlich. Der ein oder andere Erwachsene reihte sich dann aber doch noch in die Polonaise ein. as

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019