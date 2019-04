Abrechnung frei Schnauze in dreieinhalb Minuten

Seit über zehn Jahren gibt es bereits die „Spätlese“, die einst an der Universität Mannheim startete, einen Abstecher ins ehemalige Café „Cafga“ im Jungbusch machte und seit fünf Jahren ihren festen Platz im Theater Felina-Areal gefunden hat. Hobby-Dichter und Poetry-Slammer haben dort eine Plattform, um ihre Werke vorzutragen. Nun durfte im Rahmen der Spätlese einmal ordentlich gemotzt werden – eigentlich ein ganz neues Format.

Applaus entscheidet

Aber: „Die Motzkiste entstand im Cafga im Jungbusch und war am Anfang ein politisches Format. Dann nahmen wir allgemeine Themen dazu, nun darf man über alles motzen, von der Waschmaschine bis zum ÖPNV“, sagte Veranstalterin Angela Wendt, Mitbegründerin der Spätlese. Die Motzkiste hat im Gegensatz zur handelsüblichen Spätlese ihre eigenen Regeln. Jeder „Motzer“ darf sich drei mal dreieinhalb Minuten lang beschweren. Eine Stoppuhr läuft mit, ein Dezibel-Messer misst die Lautstärke des Applauses, denn dieser entscheidet, wer gewonnen hat.

Auch diese Spätlese begann mit dem traditionellen gereimten „Segen“ von Elmar Bringezu. Danach motzten sich fünf Teilnehmer durch die verschiedensten Themen, manchmal in Gedichtform, manchmal frei Schnauze. Gerhard Weindel motzte für den „Mindesthohn“ und ließ Goethe und Schiller ein Zwiegespräch führen, letzterer dichtete gerade an der „Bimmel“. Rolf Thum von der Hockenheimer „Lesezeit“ motzte auf hohem Niveau, nämlich aus der Sicht des Mopses Otto von Bismarck, auch übertriebene Political Correctness mit Texten voller Gender Stars* fand Thum motzenswert. Lydia Dartsch beschwerte sich über Vorstellungsgespräche bei desinteressierten Chefs und über das nervige Pendeln in Nahverkehrszügen, mit einem Beispiel aus ihrem Instagram-Profil „abgefahren_volle_zuge“, das voll ist mit Anekdoten aus dem Pendlerleben. Elmar Bringezu motzte erst einmal nicht, sondern sang ein Lied über die Motzkiste, außerdem verkündete er, dass zur Vermotzung der Welt ein Satellitennetz erstellt sei, so dass international gemotzt werden könne.

Poetry-Slammer Nichtganzdichter (bürgerlicher Name unbekannt) motzte und rappte sich durch den beschwerlichen Alltag der Autofahrer und durch das Leben eines jungen Typen mit schlechter Sozialprognose, der als Auflage mit seinem Betreuer die Motzkiste besuchen muss. Das öffentliche Motzen kam beim 30-köpfigen Publikum gut an, auf Platz eins landete der rappende Nichtganzdichter mit durchschnittlich 90 Dezibel. Platz zwei belegte Spätlese-Urgestein Elmar Bringezu und der dritte Platz ging an Rolf Thum und seine Gender Stars.

Wer Interesse an der Spätlese-Reihe bekommen hat, sei es als Zuhörer oder als Autor, der findet die Seite „Spätlese Mannheim“ auch auf Facebook.

