Absagen belasten Kitas und Eltern

Für die Gastgeber war der große Publikumszuspruch im Melanchthonkindergarten überraschend. „Schön, dass so viele gekommen sind“, freute sich Stefanie Heß. Das zeige doch, wie wichtig das Thema im Stadtteil sei, betonte die Bezirksbeiratssprecherin. Unter der Überschrift „Jedem Kind (s)ein Platz“ diskutierte eine Runde aus betroffenen Eltern, Politikern und Vertretern der Kindergärten des Quartiers die derzeitigen Möglichkeiten der Kinderbetreuung.

„Hecheln hinterher“

Die kommunalen Gelder dafür sollten jedenfalls nicht mit dem Gießkannenprinzip, sondern nach den realen Erfordernissen in den einzelnen Stadtteilen verteilt werden, so das Credo der Grünen. „In jedem Fall muss es mehr Krippen- und Kitaplätze geben“, erklärte Heß. Aber diese sollten aus Kinder- und Familiensicht geplant werden, wie sie unterstrich. Suboptimal sieht Grünen-Stadtrat Raymond Fojkar zumindest derzeit den Planungsprozess. „Da sind wir schlecht aufgestellt und hecheln planerisch hinterher“, räumte er ein. Die Dynamik habe sich in der Vergangenheit aufgrund des verstärkten Zuzugs vom Land in die Stadt verschärft. Im Anmeldesystem MeKi sieht Fojkar nur in der Erfassung von Daten einen Zugewinn. Bei der tatsächlichen Vergabe der Plätze gebe es dagegen Verbesserungsbedarf. Diesen erkennt der Stadtrat gleichfalls bei der Ausbildung zum Erzieher. Der Beruf müsse besser vergütet werden, meinte er.

Dass sich Familien in Eigeninitiative zusammenfinden können, beweist Lena Schindler. Sie gründete gemeinsam mit anderen Eltern die „Hofbande“ im Jungbusch. Die Elterninitiative beschäftigt vier angestellte Erzieher für ihren Nachwuchs. Die Mütter und Väter übernehmen dabei viele Aufgaben selbst. „Das ermöglicht tolle Spielräume in der individuellen Erziehung“, verriet Schindler. Es koste jedoch auch viel Energie, wie die junge Mutter einräumte. So könne die Initiative nur auf eine rudimentäre Ausstattung in ihren Räumlichkeiten zurückgreifen. „Wir würden uns da mehr Unterstützung vonseiten der Kommune wünschen“, hob Lena Schindler hervor.

Vor 25 Jahren sei das Gründen eines Vereins für Kinderbetreuung durch engagierte Eltern jedenfalls einfacher gewesen, meinte Andrea Gerth vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie selbst diese Idee mit anderen Familien verwirklicht. Auch damals sei die Stadt wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz unter Druck geraten. Heute seien die Rahmenbedingungen jedoch andere. „Der Träger muss beispielsweise 30 Prozent der Investitionen selbst tragen“, erklärte Gerth. Bei gerade einer Gruppe wären das 220 000 Euro. Auch die Vorgaben wie beim Thema Arbeitssicherheit seien enger gefasst. Damit haben Heike Fischer und Nicole Metzger vom Wald- und Sportkindergarten kein Problem. Die Betreuung verläuft mobil. „Wir sind stets im Freien unterwegs“, erläuterte das Duo. Die Gruppe sei auf 20 Kinder beschränkt. „Wir wollen uns auch nicht vergrößern“, wie Heike Fischer betonte.

Eine ganz andere Dimension hat da die Kinderbetreuung in der Melanchthongemeinde mit 115 Mädchen und Jungen. „Trotzdem müssen wir fast täglich Eltern vertrösten“, berichtete Leiterin Beate Krahl. Solche Absagen seien hart und belasteten das Team. Mit einem Migrantenanteil von „nahezu 100 Prozent“ hat Jörg Ohrnberger ganz andere Probleme. „Wir betreuen derzeit 41 Mädchen und Jungen“, so der Leiter der Kita St. Michael. Die 20 zur Verfügung stehenden Tagesplätze seien heiß begehrt. „Nur sind viele Eltern der deutschen Sprache nicht mächtig und wir müssen diese dann erst mit dem Vergabe- und Betreuungssystem vertraut machen“, verriet Ohrnberger. Verbesserungsmöglichkeiten sehe er aber auch in der Kommunikation unter den einzelnen Trägern.

