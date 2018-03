Abschied mit einem Augenzwinkern

Anzeige

Der Schauspieler Rolf Zacher wird Fernsehzuschauern wohl als ewiger Kleinganove in Erinnerung bleiben. „Irgendwie schien man mir alles zuzutrauen“, schrieb er in seiner Autobiografie „Endstation Freiheit.“ Denn auch im realen Leben hatte er so manchen Ärger. Neben Zacher wurde an die Darsteller Marie Gruber, Christian Rode, Reg E. Cathey (House of Cards) sowie John Gavin (Psycho) und an den Regisseur Hugh Wilson (Der Club der Teufelinnen) erinnert.

Er verwandt es bis zum Lebensende nicht, dass er nur Prinz und nicht König geworden war: Henrik von Dänemark alias Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat wollte nach seinen Tod nicht neben seiner Frau, Königin Margarethe, beigesetzt werden. Gedacht wurde ferner des israelischen Fechters Dan Alon, der 1972 beim Münchner Olympia-Attentat knapp der Geiselnahme palästinensischer Terroristen entkommen war. Zu den Sängern und Musikern, die für immer ihre Instrumente aus der Hand legten, gehören Dennis Edwards, Klaasje van der Wal, Zeno Roth, Jóhann Jóhannsson, Leon Ndugu Chancler –„einer der besten Schlagzeuger der Welt“, so Sascha Koal – sowie der jüdische Gitarrist Coco Schumann, der mehrere Konzentrationslager überlebt hatte. Ebenso kamen die Schriftsteller Jack Ketchum, Francoise Xenakis, Susanne Preusker und Nicanor Parra zu Wort. bh

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018