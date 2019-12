Adventliches mit Rock-Facette

Mit der Stimmgewalt eines Popstars bestieg Sängerin Tine Wiechmann ein Podest und brachte leidenschaftlich aufgeladene Songs wie „A Baby Made Heaven Sing“ zu Gehör. „Ich habe an der Popakademie studiert und werde ab Sommersemester 2020 als Professorin an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg unterrichten“, erklärte Gesangstalent Tine Wiechmann, die auch selbst Stücke komponiert. In der voll besetzten evangelischen Melanchthonkirche fand das fünfte „The Christmas Concert“ unter Leitung von Christiane Brasse-Nothdurft mit dem Popchor Neckarstadt, der Jugendkantorei Friedenskirche Heidelberg-Handschuhsheim und der Gerd-Peter Murawski Band statt. Ein Teil des Konzerterlöses geht an den Kiwanis-Club für Schulprojekte.

Sämtliche Stühle belegt

Ob unten im Kirchenschiff oder oben auf der Empore, überall in der Melanchthonkirche waren sämtliche Stühle belegt. Nicht minder zahlreich waren die Musiker, die rund um den Altar zu einem klangstarken Orchester zusammenflossen. Mit schwebendem mädchenhaften Frauengesang eröffneten der Popchor Neckarstadt und die Jugendkantorei Friedenskirche Handschuhsheim das Benefizkonzert am ersten Advent mit der Nummer „African Noel (Sing Noel)“. Dabei tanzten die Sängerinnen und Sänger bewegungsfreudig auf der Stelle. Hinterher erklomm Solistin Tine Wiechmann ein Podest, um das Lied „That Little Baby (Joy To The World)“ zu schmettern. Während dieser Nummer vermittelte sich den Zuhörern spürbar, in welcher Stimmung die Amerikaner das Weihnachtsfest feiern.

Grüne Leuchtstäbe

„Ursprünglich komme ich aus Schleswig-Holstein und habe zuerst in Lübeck studiert“, erzählte Popsängerin Tine Wiechmann, die als Lehrerin am Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium in Heidelberg unterrichtet. Bis zu seinem Tod im April 2015 lebte der Autor Günter Grass nahe Lübeck, wo ein museales Günter-Grass-Haus steht. „Der Günter Grass war mir zweimal nachts auf der Straße begegnet. Damals war ich aber gerade mal Anfang 20 und traute mich nicht, ihn anzusprechen. Ich unterrichte selbst das Fach Deutsch“, schilderte Popsängerin Wiechmann.

Später winkten die Sängerinnen und Sänger dem Publikum mit grünen Leuchtstäben zu, bei der Ballade „Don’t Save It All For Christmas Day“. Mit hingehauchter heiserer Stimme intonierte Sängerin Tine Wiechmann die Ballade „A Baby Made Heaven Sing“, verbunden mit sparsamer Piano-Begleitung. In diesem Moment meisterte die 33-Jährige dieses komplexe Werk mit der Stimmfarbe eines Popstars wie Christina Aguilera. „Jetzt sind Sie dran, jetzt will ich Sie hören. Zum Advent gehört das Selbersingen“, animierte Dirigent Michael Braatz-Tempel die Besucher, gemeinsam das Weihnachtslied „Maria durch ein Dornwald ging“ zu singen. Darüber hinaus formulierte das „The Christmas Concert“ das Lied „O du fröhliche“ kurzerhand in „O du rockige“ um, zugunsten einer Rock- und Funk-Facette des adventlichen Stücks. Klanglich umgekrempelt kam zudem die außergewöhnliche Version des Klassikers „Ihr Kinderlein kommet“ daher. „Sonst ist es ein naives Kinderliedchen, bei uns ist es ein Samba“, erläuterte Dirigent Michael Braatz-Tempel. Auf diese Weise zog südamerikanisches Temperament in das Gotteshaus ein. Darüber hinaus spielten die Ensembles noch ein Medley bestehend aus „Carol of The Bells“ und „The Little Drummer Boy“ sowie „In The Bleak Midwinter“, „Hark! The Herald Angels Sing“, „Candlelight Carol“, Rhythm of Rejoicing“ und „My Soul Doth Magnify The Lord“.

