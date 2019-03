Allerlei Perlen der Dichtkunst

Das Leben in all seinen Facetten rückte die Reihe „Spätlese“ in den Blick. Ganz analog und ohne Online-Vernetzung nahmen etwas mehr als 20 Menschen das Angebot von Angela Wendt an, sich im Theater Felina-Areal zum Vorlesen und Zuhören zu treffen. Selbstgeschriebenes wurde gelesen, gehört und in Gedanken mit nach Hause genommen.

Freizeit-Autoren stellten ihre eigenen Texte vor, und so manche Perle der Dichtkunst und auch Brisantes waren darunter. Wie immer war jede Stil-Richtung, jedes Genre erlaubt. Spannend-komisch, brutal-romantisch, leidenschaftlich-düster, traurig-schön: Alles, was in Aktenordnern, Tagebüchern, Schreibtischschubladen versteckt gehalten wurde, was Hobbyschriftsteller auf Notizblöcken, Schmierzetteln, Bierdeckeln festhielten, und was die Vorlesedauer von fünf Minuten nicht überschritt.

Angela Wendt moderierte den Abend, den sie – räumlich unterstützt durch Theaterchef Sascha Koal – organisiert hatte. Leider dieses Mal ohne Segen, denn Elmar Bringezu hatte kurz zuvor abgesagt. Als erste Vorlesende wandte sich Ylva Wollmann mit Haikus, die von politischen Inselträumen eines Che Guevara, den Liedern von Joan Baez und dem Schicksal von Migranten erzählten, an die Zuhörer. Mikel Bauer befasste sich in seiner Lyrik mit Datensicherung beim Elfentanz auf dem Feuerstrahl seiner Wut oder in Anlehnung an das Gilgamesch Epos auch mit Einfalt, die hinter Jägerzäunen lauert.

Satire über ein stilles Örtchen

In Anlehnung an das Lied „Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an“ berichtete Burkhard Tomm Bub mit seiner Realsatire über die Schwierigkeit ein stilles Örtchen im Stadthaus N1 zu finden. Mit seiner grotesken Finger-Geschichte aus seinem Buch „Das Zimmerchen“ sorgte Frank Wilperz für Heiterkeit. Nichtganzdichter war als Sportreporter unterwegs auf den Spielfeldern der Mächtigen, Schönen und Reichen. „Die Welt spielt verrückt“ war der Titel seiner humorvollen Reportage.

Axel Jägers, der wegen eines Unfalls nicht selbst lesen konnte, und seine Frau Sylvia, widmeten sich als Leseduo seinem Roman „Hemingways Café“. Fast unbetont, und damit die leisen Töne des Textes unterstreichend, las sie von der Begegnung mit Salvator Dali. Kira Schmitz las mehrere kurze Texte aus ihrem Gedichtband „Siehst du den Regenbogen“, die von Trauer um einen Freunde oder Frühlingsgefühlen erzählten.

Um verbotene Früchte aus Nachbars Garten ging es im Gedicht „Turbulenzen oder Totgesagte leben länger“ von Martin Willig, der auch Fan-Beauftragter des SV Waldhof ist. Als letzter Vorleser gab Bernd Ernting mit Ungereimten launige Einblicke in den deutsch-deutschen Beziehungs-Alltag. Am Büchertisch wurden eigene Werke zum Verkauf angeboten.

