Amüsante Geschichte zu vorgerückter Stunde

Anzeige

Als „unnützes Kopftuchmännchen“ begeisterte der Bürgerrechtsaktivist, Künstler und Humanist Burkhard Tom-Bub mit einer Lesung, in der es vor absurden Wortluftschlössern und tragisch-komischen Situationen nur so wimmelte. In sarkastischer Anspielung auf die Rede von Alice Weidel (AfD) erklärte Tom-Bub, als „alimentierter Messermann habe er nicht kommen wollen.

NichtGanzDichter rappte munter ab über Markenwahn. Außerdem hatte der Ludwigshafener seine Pfälzer Oma mitgebracht. Als Ellen Borth im Frühjahr 2017 beschließt, ihre Erinnerungen niederzuschreiben, ist sie fast 87 Jahre alt. Inspiriert wurde sie dazu von ihrem Enkel, mit ihm gemeinsam las und erzählte sie aus der Fülle heiterer, tragischer, bewegender und teilweise unglaublicher Begebenheiten ihres erfüllten Lebens in Oppau.

Der 1939 auf Sizilien geborene Autor Antonino Pennino, der heute mit seiner Familie im Herzogenried wohnt, hatte extra für die „Spätlese“ die Geschichte von einem Apotheker geschrieben, der durch seine Hässlichkeit zur Publikumsattraktion wurde und dadurch zu Reichtum gelangte, für sein daraus resultierendes Anspruchsdenken aber hart bestraft wurde.

Der Heidelberger Elmar Bringezu las mit tiefer Stimme gereimte Märchen für Erwachsene: ,Rotkäppchen“ und „Hänsel und Gretel“ frei nach den Gebrüdern Grimm. „Nichts Lustiges, sondern was zum Nachdenken“ servierte Carola Griesbach mit ihrer Kurzgeschichte „Wachstum“. Kein Unbekannter im Saal war Bernd Ernting. Der 1948 geborene Autor mit dem markanten oberhessischen Dialekt amüsierte mit der Geschichte von Peter, der in die Stadt zum Frisör fahren wollte und vor lauter Besorgungsaufträgen seiner Familie nicht dazu kam. Martin Schaarschmidts Reisebericht warf die Frage auf: „Darf man über Hitler lachen?“ Surab Surabischwili aus Georgien erzählte, wie das aufgezwungene Miteinander in einer russischen Gefängniszelle bei den Menschen zu Abweichungen im Verhaltensmuster führt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.06.2018