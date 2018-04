Angebote im Forum

Anzeige

Wie wichtig ist eigentlich Sprache? Ohne sie wird der Austausch zwischen den Kulturen ziemlich schwer. Das merken alle, die in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert sind, ebenso wie Erzieher in den Kitas oder Mitarbeiter bei verschiedenen Behörden. Für den Spielbereich bietet der Stadtjugendring Mannheim e.V. erneut seinen Workshop „Spiele ohne Sprache“. Am Samstag, 28. April, 10 bis 16 Uhr, werden die Spielpädagogen Corrina von Tschammer und Michael Nied Wissen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz vermitteln. Einmal Fotos machen wie die Profis? Das ist möglich beim Fotoshooting am 12. Mai. Die Medienpädagogen und Fotografen Jürgen Held und Manfred Shita werden ein Fotostudio aufbauen und den Teilnehmern zur Nutzung überlassen. Beide Veranstaltungen finden im Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade, statt und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist aber erforderlich. Infos sind auf der Webseite abrufbar. aph/red

Info: sjr-mannheim.de/index.php/download/qualifikationen