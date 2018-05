Aufführung unter freiem Himmel

Anzeige

Mit der Kamera den Stadtteil erkunden und auf Straßen und Plätzen Mannheimer Geschichten einfangen: Das konnten Interessierte im Wohlgelegen bei einem Filmprojekt des Jugendkulturzentrums forum im April. Zum Finale des Film-Workshops „Moving Space“ lädt das forum heute Freitag, 18. Mai, zur Präsentation der Ergebnisse in die Neckargärten am Neuen Messplatz ein.

Unter der Leitung der Filmemacherinnen Evelina Winkler (Mannheim) und Finnja Willner (Berlin) konnten die Teilnehmer eigene Ideen konzipieren und umsetzen. Ziel war die Produktion von Kurzdokumentarfilmen, die sich mit der Neckarstadt-Ost beschäftigen sollten. Entstandenen sind drei Filme, die die Zuschauer mit auf eine Reise durch den Stadtteil nehmen.

Das Projekt Moving Space hat sich mit Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung zur Aufgabe gemacht, an unterschiedlichen Orten der Stadt Menschen durch kulturelle Angebote zusammen zu bringen. Die Präsentation findet in den Urbanen Gärten am Neuen Messplatz ab 20.30 Uhr statt. Nach Klängen von Paul Meerwiesen beginnt das Open Air Kino bei Einbruch der Dunkelheit. Bei schlechtem Wetter wandert die Veranstaltung ins Café des Jugendkulturzentrums in der Neckarpromenade 46. aph