Aus Leib und Seele Verluste beklagt

„Einmal trieben wir die Juden auf einen christlichen Friedhof und da hing ein kleiner Jesus an einem der Kreuze und der heulte. Das konnte mein Untersturmführer nicht vertragen. Und, ob sie es glauben oder nicht, der schoss den vom Kreuz herunter“: Die Passage, die Christian Birko-Flemming aus dem Roman „Der Nazi & der Friseur“ las, ließ schon den einen oder anderen Zuhörer erschauern. In der 1971 in den USA und 1977 in deutscher Sprache veröffentlichten Groteske erzählt der Holocaust-Überlebende Edgar Hilsenrath die Biografie eines Massenmörders und KZ-Aufsehers aus der Täterperspektive. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Hilsenrath schloss Ende2018 für immer die Augen und gehörte zu den verstorbenen Prominenten, an die bei der 59. Auflage des „Abgang“ im Theater Felina-Areal erinnert wurde.

Die Mitglieder des Neuen Ensemble in der Besetzung Hedwig Franke, Christian Birko-Flemming, Elisabeth Auer und Mathias Wendel sowie die versammelte „Abgang-Gemeinde“ hatten den Tod zahlreicher bekannter Zeitgenossen zu beklagen. Für die Text- und Liedauswahl zeichnete wie immer Sascha Koal in gelungener Weise verantwortlich. Es lag auch an Elisabeth Auers Sprachmelodie beim Lesen, ganz sicher aber an der Prosa von Amoz Oz. Denn er skizzierte liebevoll und mit zärtlicher Aufmerksamkeit die Figuren und Örtlichkeiten seines autobiografischen Romans „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis.“ Es brauchte wenig Vorstellungskraft, damit diese vor dem geistigen Auge lebendig wurden. Oz, einer der bedeutendsten Schriftsteller Israels, der auch mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt wurde, starb ebenfalls Ende 2018. Zu den Übersetzerinnen seiner Werke gehörte Mirjam Pressler. Die bekannte deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin starb nur kurze Zeit später.

Mit Mannheim verbunden

Er gehörte zu den Moderatoren des „Weltspiegel“, der seit 1963 immer Sonntagabends in der ARD ausgestrahlt wird: Der Journalist Dagobert Lindlau machte außerdem als Verfasser von Büchern über organisierte Kriminalität von sich reden. Adieu musste man ebenfalls dem Journalisten Horst Stern, Mitbegründer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (Bund)“, sagen. Er kreierte die Fernsehsendung „Sterns Stunde“, mit der er den Zuschauer schon mal durch schockierende Bilder auf sein Verhältnis zu Tier und Natur hinterfragte. Zu den großen deutschen Charakterdarstellern gehörte zweifellos Rolf Hoppe, der von der Bühne des Lebens abtrat. Ebenso wie der mit zwei Oscars prämierte Regisseur Bernardo Bertolucci.

Mit Mannheim verbunden war nicht nur der Literat und Georg-Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino, der in der Quadratestadt geboren wurde. Auch der Schauspieler Adolf Laimböck, der zehn Jahre am Nationaltheater (NTM) wirkte, der Bariton Michael Davidson, der dort 33 Jahre lang alle großen Partien seines Fachs sang, und sein US-amerikanischer Landsmann Allan Evans, der von 1987 bis 1999 am NTM brillierte. Ihnen allen wurde ein letztes Lebewohl gezollt.

Überhaupt war der Tod zahlreicher Sänger und Musiker zu beklagen. Ray Sawyer etwa von „Dr. Hook & the Medicine Show“, Dean Ford (The Marmalade), der Bassist Joe Osborn, der für Scott McKenzie und andere spielte sowie der Komponist Galt MacDermot. Nicht vergessen wurden zudem die Moderatorin Stefanie Tücking und der 41. Präsident der USA, George Bush.

