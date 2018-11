Ausfall mangels Strom und Helfern

In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt im Herzogenried geben. Stattdessen findet auf dem Gelände des Vereins der Gartenfreunde Mannheim-Herzogenried am 7. Dezember ein „Adventshock“ statt. „Leider macht der traditionelle Weihnachtsmarkt in diesem Jahr Pause, weil die Stromversorgung auf dem Gelände des Kleingartenvereins nicht gesichert ist“, bedauerte Quartiermanagerin Jennifer Yeboah.

Doch es liege nicht am Strom allein, sondern auch an mangelnder Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung des Quartiermanagements und der Interessengemeinschaft Herzogenried in der Kleingartenanlage, so die Quartiermanagerin. Ehrenamtliches Engagement werde immer weniger. Die Leute kämen zwar zu den Veranstaltungen. Aber was die Unterstützung beim Auf- und Abbau angehe, mache sich niemand Gedanken, dass alles nicht von allein gehe. „Das gilt nicht nur beim Weihnachtsmarkt, sondern auch bei allen anderen Veranstaltungen, wir brauchen deutlich mehr Unterstützung“, betonte die Quartiermanagerin.

Die Interessengemeinschaft verfügt nur über eine Hand voll Helfer, die in die Jahre gekommen sind. Deshalb sucht man nun nach einer Lösung – beispielsweise in dem zuständigen Arbeitskreis bei der nächsten Stadtteilkonferenz. Auch das Stromproblem wird man noch mal anders angehen. Dazu erklärte der Vorsitzende der Gartenfreunde, Bernd Hartmann: „Der Weihnachtsmarkt kann nicht in dem Umfang wie bisher hier bei uns stattfinden, weil der Stromanschluss der Vereinsgaststätte die Leistung nicht mehr bringt, die benötigt wird.“ Der Elektriker habe ihnen empfohlen, den Weihnachtsmarkt unter den Bedingungen nicht mehr zu veranstalten, da das zu gefährlich sei.

„Aber wir sind bestrebt, den Weihnachtsmarkt ab dem nächsten Jahr langfristig auf unserem Gelände zu etablieren, eventuell auch mal über drei Tage, doch dazu benötigt man viele freiwillige Helfer“, meinte Hartmann. Dazu habe der Verein eine Erweiterung der Stromkapazitäten beantragt, die für das kommende Frühjahr zugesagt worden sei. „Die MVV Energie wird einen neuen Hausanschluss legen, doch das dauert circa 20 Wochen“, erklärte der Vorsitzende.

Als Alternative bieten die Veranstalter einen „Adventshock“ an. Die Gartenfreunde werden dazu am Freitag, 7. Dezember. ab 15 Uhr ein Zelt und einige Büdchen aufstellen. Kinderfriseur „Pippi“ Sabine sponsert den Weihnachtsmann, der Geschenke verteilt. Zugesagt wurden schon Kuchenspenden, unter anderem von der Bäckerei Grimminger. „Dann können wir am Adventsnachmittag dennoch ein wenig vorweihnachtliche Stimmung genießen“, versprach Hartmann. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018