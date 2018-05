Außenanlage soll zur grünen Oase werden

Anzeige

Bewässerungskosten ein Problem

„Ein Problem sind die Kosten der Bewässerung, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln in Einklang zu bringen sind“, so Dittes. Von 20 000 Euro für die Außenanlage trage die Stadt die Hälfte, ein Viertel die Bewohner der Terrassenhäuser und ein Viertel die Hochhäuser. Es gebe zwar einen Brunnen in der Anlage, so Wöhr. Es fehlten aber noch die Zuleitungen. Die Interessengemeinschaft will die Außenanlage weiter zu einer grünen Oase ausbauen, die Aufgänge reinigen und bepflanzen und auch das Rondell mit Umgebung einer gründlichen Reinigung unterziehen.

Ein Ärgernis war lange Zeit die Tiefgarage. „Doch nun gibt es dort eine moderne Beleuchtung“, freute sich der Vorsitzende. Leider seien in der Tiefgarage keine Abfallbehälter erlaubt, wegen Brandgefahr. Doch sie kämpften dafür, dass wenigstens an den Eingängen Mülleimer angebracht werden.

Ärgerlich sei zudem das kostenfreie Parken für Schüler und Besucher der Kultureinrichtungen, während die Bewohner für ihre Stellplätze zahlen müssten. Gefährlich seien die Raserei in der Tiefgarage sowie die mangelnde Sicht an den Ein- und Ausfahrten. Auch wegen des hinderlichen Pollers für Menschen mit Rollator mitten auf dem Weg zwischen Bebauung und Alter Feuerwache will die Interessengemeinschaft die Stadt um Abhilfe bitten. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018