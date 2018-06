Autoren-Team beim lyrischen Anstoß

Anzeige

Das derzeit allgegenwärtige Thema „Fußball“. Es vereint und polarisiert gleichermaßen. Versammeln sich hier tausende Fans beim Public Viewing, stößt es woanders auf Unverständnis und Stirne runzeln. Kein Wunder, dass Angela Wendt in ihrer jüngsten „Spätlese“ auch dieses Thema aufgegriffen, bzw. an die ambitionierte Autorenschar weitergegeben hat.

Unter dem Aspekt „Kopfballtor“ machten sich die Hobbyliteraten am heimischen Schreibtisch ans Werk, fassten ihre Gedanken dazu in Worte und präsentierten ihre Texte wie immer auf der Bühne des Theaters im Felina-Areal. Insgesamt zehn Beiträge waren es, die in der letzten Veranstaltung vor der Sommerpause zu Gehör gebracht wurden.

Albert Maier nahm als erster Akteur vielzitierte Fußballsprüche aufs Korn und packte sie in seinen „schrägen Texten“ unter die Titel „Haste Scheiße am Fuß“ oder „Ausgetreten“. Axel Jägers ließ seinen Gedanken zum Thema „Sotschi 2018“ in einem Dialog freien Lauf, wohingegen Manfred Dechert in einem Monolog seinen Protagonisten den Mord an einem Stürmer gestehen ließ. Burkard Tomm-Bubb’s „Blutige Pässe“ waren einst eine Gemeinschaftsarbeit in einer Schreibwerkstatt und die hier nun treffsicher zum Motto passten.