Balancieren auf dem Seil

„Im Stadtteil Wohlgelegen gab es vorher nichts, keine Angebote, keine Vereine, nur die Kindergärten“, bedauerte Organisator Benjamin Klingler, ein Mitarbeiter des örtlichen Quartierbüros. Um diesem Missstand und der Trostlosigkeit entgegenzuwirken, fand soeben das zweite Kinder- und Familienfest „Wohlgelegen spielt“ auf der Spielanlage Nebeniusplatz und im anliegenden Bürgercafé statt. Dabei hielten mehrere Stationen mit Geschicklichkeitsspielen die über den Platz tobenden Mädchen und Buben bei Laune.

Seit 2010 befindet sich im Stadtteil Wohlgelegen ein Quartierbüro, seine Räumlichkeiten sind im Gemeindehaus der katholischen Bonifatius-Kirche untergebracht. „Es ist ein Ersatz für das nicht mehr stattfindende Stadtteilfest, das war 2016 das letzte Mal“, schilderte Quartiermanager Benjamin Klingler in Bezug auf das Fest, das sich über frühsommerliches Wetter freute. An der Gestaltung des Familienfestes „Wohlgelegen spielt“ beteiligten sich die umliegenden Kindergärten. Zur Eröffnung des Familienfestes hielt Bruder Joaquin Garay eine ökumenische Andacht unter freiem Himmel. „In Wohlgelegen leben viele soziale Leistungsempfänger und Kinder“, berichtete Sozialarbeiter Klingler.

Immer mehr Alleinerziehende

An einer Spielstation streckten die Heranwachsenden ihre kleinen Hände in die Öffnungen von zwei Fühlboxen, um darin unterschiedliche Gegenstände wie zarte Federn, hölzerne Bleistifte, dicke Watte und raue Tannenzapfen zu ertasten. Als Betreuer stand hinter der Fühlbox-Spieltheke des Bonifatius-Kindergartens der junge Erzieher Sven Scheurer. „Ich bin eine Minderheit als männlicher Erzieher“, erklärte der 25-Jährige. „Ich habe zuerst die Ausbildung zum Kinderpfleger gemacht, dann drei Jahre lang eine Ausbildung zum Erzieher, die meistens nicht bezahlt wird“, gewährte er einen Einblick. Besonders erfüllend an seinem Beruf empfindet Scheurer den Umstand, eine soziale Bezugsperson zu sein, sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Zum Bedauern von dem Erzieher steige die Zahl der alleinerziehenden Elternteile. An einem anderen Stand konnten sich beim Kinderschminken die Sprösslinge bunte Schmetterlinge ins Gesicht oder eine züngelnde Schlange auf den Unterarm malen lassen. Außerdem lud ein Parcours zum Überspringen von Hindernissen und Balancieren auf einem ebenerdigen Seil ein, neben einer Slalomstrecke, die um bunte Hütchen herumführte. Durch solche Spielstationen stellten die Kinder ihre Sinnesorgane auf die Probe. In einer weiteren Ecke des Nebenius-Spielplatzes setzten die Besucher einzelne Holzklötze zu einem riesigen Würfel zusammen. Darüber hinaus krabbelten die Kinder durch aufgerichtete Hula-Hoop-Reifen.

Neben dem Spielplatz stand ein moderner Rettungswagen der Johanniter zur Besichtigung bereit. „Aus dem Erlös und den Spenden des letztjährigen Familienfestes konnten wir drei Gesellschaftsspiele in Übergröße, nämlich ein 1,50 Meter hohes Jenga, Vier gewinnt und überdimensionale Dominosteine, für den katholischen Kindergarten Bonifatius, den städtischen Kindergarten Weylstraße und die evangelische Kindertagesstätte Panama anschaffen“, freute sich Diplom-Sozialpädagoge Benjamin Klingler.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019