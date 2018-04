Belamir Evisen neuer SPD-Vorsitzender

Anzeige

Nach der Neckarstadt-West nun auch Führungswechsel bei den Sozialdemokraten in der Neckarstadt-Ost: Während der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins wurde Belamir Evisen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 41-Jährige löst Barbara Kladt (58) ab, die seit 15 Jahren die Politik in dem Stadtteil maßgeblich mitgestaltete.

Verkehr ein Thema

Anlass für den Verzicht einer erneuten Kandidatur von Kladt – sie hatte 2007 den Vorsitz von Franziska Cussnick übernommen – war, laut Evisen, das Ergebnis des Mitgliederentscheids zugunsten der Großen Koalition. Die Oppositionsrolle stand für sie außer Frage: „Wir Sozialdemokraten müssen uns dort wieder auf unsere Werte besinnen“, hatte sie der Zeitung vor kurzem noch erklärt. Ihre Themen reichten von der Bildungspolitik über Stadtteilthemen wie der Stadtbahn Nord, den Turley-Barracks, den Erhalt und Ausbau des Quartiermanagements und der Gestaltung der südlichen Platzhälfte des Alten Messplatzes bis hin zu den Wahlen. Die Gründe für die Wahlniederlagen müssten in der Partei gründlich aufgearbeitet werden, hatte sich die 58-Jährige gewünscht.

Das übernimmt jetzt der gebürtige Neckarstädter Belamir Evisen (41), Fachanwalt für Arbeitsrecht in Heidelberg und Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD Mannheim. Er ist seit 1995 in der Partei und von 1997 bis 1999, sowie seit 2016 Beisitzer im Vorstand des Ortsvereins.