Beliebte Plattform für Kreative

In der Galerie von Monica Ruppert präsentierte sich mit Juliane Gutschmidt, Elvira Richter und Michael Schwartzkopff gleich ein Trio. Unter der Überschrift „Darf es etwas mehr Realität sein“ wechselten deren Sujets zwischen analog und digital. „Wir waren vor vier Jahren schon einmal auf der KultTour unterwegs“, so Richter. Es sei eine klasse Idee, weil sich einfach immer wieder Gespräche zwischen Künstlern und Besuchern ergäben. Kontakte und Verkäufe bedingten einander schließlich. „Mittlerweile kann ich von meiner Kunst leben“, verriet Richter, die auch als Autorin arbeitet. Das habe aber 20 Jahre Anlauf gebraucht, wie sie gestand. Ihr Kunsthandwerk zum Beruf gemacht haben auch die beiden Goldschmiedinnen Claudia Mohr und Rebecca Münzer. In ihrem Laden „Herzschlag“ in der Lange Rötterstraße bieten sie auch Geschenkartikel zum Verkauf. Auf der KultTour stellte Verona Unsin ihre Bilder dort zur Schau. Malerin Veronika Licher war dagegen bei Sirin Kiliç auf der Musikwiese zu Gast. Sie sei bereits zum vierten Mal immer an anderen Orten auf der Veranstaltungsreihe dabei, meinte Licher. „Ich gestalte gerne Räume mit meinen Bildern“, so die Malerin. Für Sirin Kiliç war die Teilnahme dagegen eine Premiere. „Die Musikwiese bietet seit 2016 neben Gesangs- und Klavierunterricht auch die Möglichkeit zum Eltern-Kind-Musizieren für Babys und Kleinkinder“, wie sie betonte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018