Beschwerden über Müll-Konzept

Nach einem Brand 2019 in der NUB gibt es Probleme mir Müll. Thomas Tröster

Die Entsorgung von Müll im Gebiet der Neckarufer-Nord-Bebauung (NUB) führt zu Beschwerden von Anwohnern. Seit dem Brand 2019 in einem der Wohntürme müssen die Bewohner ihren Abfall durch das Parkhaus zu den Müllcontainern in der Nähe der DHL-Packstation Schafweide bringen – ein Provisorium. Stadt und Hausverwaltung suchen nun eine Lösung.

Die Lage rund um Container sei „katastrophal und eine Sauerei“, schimpft eine 77-jährige Anwohnerin. Die Behälter seien stets überfüllt, Abfall lande im Umfeld in der Tiefgarage. Außerdem sei der Weg für viele Ältere schlecht zu bewältigen. „Man schämt sich, wie das hier aussieht“, so die Seniorin, die zudem Angst vor einer Rattenplage hat.

„Ein Provisorium“

Nach dem Brand mit Verpuffung in dem Müllschlucker hatte die Stadt angeordnet, dass die Entsorgungsanlage in allen drei Wohntürmen gesperrt werden. Fast 900 Wohnungen müssen seither ihren Müll anderweitig entsorgen. „Die Standplätze der Container wurden zusammen mit der Hausverwaltung unter den Gesichtspunkten Erreichbarkeit für die Anwohner und Anfahrbarkeit durch das Sammelfahrzeug gewählt“, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus. Man sei in ständigem Austausch mit der Hausverwaltung. Ein erster Termin mit dem Zuständigen der Hauspflege der Neckaruferbebauung fand in der letzten Woche statt. Dabei habe sich ergeben, so ein Rathaus-Sprecher, dass die Container oft zugeparkt seien und somit nicht angefahren werden konnten.

In dem Gespräch wurde vereinbart, den Container im Parkhaus mit Betonpollern vor dem Zuparken zu schützen und zusätzlich einen Container aufzustellen. Insgesamt stehen mit dem neuen Container drei Stück an der DHL-Packstation und zwei in der Tiefgarage. Für die Reinigung um die Container ist der Hausmeisterservice zuständig. Die gesamte Entsorgungssituation ist laut Stadt „ein Provisorium“. Zurzeit erstellt die Hausverwaltung ein neues Konzept für die Müllentsorgung. Die Pläne seien aber mit der Stadt noch nicht abgestimmt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020