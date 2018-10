Seit 100 Jahren gibt es die Gemeinde der Stadtmission Mannheim in der Stamitzstraße 15. Das war ein Grund, ein Fest mit Musik, Gesang und gemütlichem Beisammensein zu feiern. Dass die Stadtmission mit zwei Gemeindehäusern – in Neckarau und in der Neckarstadt – in der Gesellschaft fest verwurzelt ist, das betonte unter anderem Pfarrer Herbert Ullrich.

Ullrich unterstrich, dass für die Stadtmission der Spruch aus Samuel auch heute noch Gültigkeit besitze: „Bis hierher hat der Herr geholfen“. Hoffentlich gelte das auch für die nächsten 100 Jahre. Heute liege der Schwerpunkt der Arbeit auf Seminaren für Paare und Singles, die der Lebenshilfe im weitesten Sinne dienen, so der Leiter der Stadtmission. Die Einrichtung gab es allerdings schon früher: Im Jahre 1849 wurde der „Evangelische Verein für innere Mission Augsburgischen Bekenntnisses “ in Karlsruhe-Durlach gegründet, der heutige Evangelische Gemeinschaftsverband, wozu die Mannheimer Stadtmission zählt. Zugrunde lagen die sozialen Nöte vieler Menschen in den schnell wachsenden Städten zur Zeit der industriellen Revolution.

In den Stadtmissionen würden seitdem Menschen in für sie schwierigen Lebenssituationen, durch soziale Arbeit und die damit verbundene Weitergabe des Evangeliums tatkräftig unterstützt, führte SPD-Stadtrat Ralph Waibel aus, der die Grußworte der Stadt überbrachte. „Für 100 Jahre haben sie sich ganz gut gehalten“, so der Stadttat launig. Vor allem als Kinderschulen für „verwaiste“ Kinder, deren Eltern in den Industriebetrieben arbeiteten, machte sich die Gemeinschaft einen Namen.

Grußworte vom Dekan

„Vielen Menschen haben sie in dieser Zeit eine geistige Heimat gegeben“, unterstrich Stadtdekan Ralph Hartmann. Es sei beeindruckend, was an geistiger Kraft in 100 Jahren hineingesteckt wurde und auch heute noch wird, sagte er. Seit über 50 Jahren versammelt sich in den Räumen auch die italienische Gemeinde. Mormino Enzo überbrachte daher Grüße. 1968 war die Gemeinde italienischer Einwanderer gegründet worden, die auch heute noch besteht. Rund 250 Stühle sind mitunter allein durch die italienische Gemeinde besetzt.

Günter Tuschik blickte auf 100 Jahre der Geschichte zurück, immer mit dem Hinweis, dass es immer um das Wirken Gottes gegangen sei. So zeigte er auch das älteste Bild, das es von der Gemeinde gibt. Es stammt aus dem Jahr 1897 und zeigt Kinder, die an einem Ausflug teilgenommen hatten, der in die nähere Umgebung (Feudenheim) führte. Auch für die Soldaten, „von denen viele dem Trunke ergeben waren“, spielte die Mission eine große Rolle. Viele fanden Halt. So wurden die bisherigen Räumlichkeiten einfach zu klein. Im Jahre 1918 konnte das Gebäude in der Stamitzstraße erworben werden von einem Maurermeister, der sich übernommen hatte. Erst 1958 sei die letzte Rate für den Kauf bezahlt gewesen, so Tuschik.

In den 1920er Jahren erlebte die Stadtmission eine Blütezeit. Sechs Diakonieschwestern und fünf Prediger bevölkerten die Räumlichkeiten zu dem Zeitpunkt und verkündeten Gottes Liebe. In einem Bilderbeitrag wurde deutlich, dass die Gemeinde auch heute noch sehr lebendig ist und viel Freude verbreitet. Durch Lieder wie „Lobe den Herrn meine Seele“ oder „Im Herzen ein Lied“ unterstützte eine Band den heutigen Auftrag. Die Musiker Frederike Höhnle, Josef Hortado, Lena Pikalov, Micha Rößler, Michael Pikalov und Cristof Nones sorgten mit Keyboard, Gitarre, Viola und Gesang für eine festliche Stimmung.

