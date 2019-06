Blütenpracht am Gartenzaun

Dieses besondere Schmuckstück steht bei Familie Weikert im Garten: Das Ehepaar wohnt passend zum Grün im Jasminweg in der Neckarstadt-Ost. Der prächtig gewachsene Strauch steht dort schon seit über 30 Jahren und ist den Weikerts über den Kopf gewachsen. Ganz ohne besondere Pflegemaßnahmen gedeiht der Strauch aus der Familie der Ölbaumgewächse am Gartenzaun. In manchen Monaten blüht die Pflanze weniger und in manchen mehr, erklärt das Ehepaar. Doch im Sommer entfalten die Blüten ihre schönste Pracht, wie das Bild der Familie zeigt, das sie dieser Zeitung zugesandt hat. vf

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019