Bürger beklagen fehlende Verbindung zu den Stadtteilen

Um das Thema Wohnen und Arbeiten auf Turley ging es beim gut besuchten Stadtteilgespräch der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD- Ortsvereins Neckarstadt-Ost in den Räumen von Biotopia. Achim Judt, Geschäftsführer der MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) berichtete, dass insgesamt 670 Wohneinheiten für 1680 Menschen auf dem ehemaligen US-Kasernengelände entstehen würden und rund 550 Arbeitsplätze.

Unter anderem werden ein Kinderhaus und städtischer Kindergarten sowie zwei Hotels gebaut. Ein Supermarkt ist im nahegelegenen Einkaufszentrum (EKZ) Ulmenweg vorhanden. Eventuell könnte sich, so Judt, ein Bäcker ansiedeln. Im Erdgeschoss des Casinos wird die Werkstatt der Johannisdiakonie untergebracht, oben in dem städtischen Gebäude eine Gastronomie, eine kleine Filiale der VR Bank Rhein-Neckar und multifunktionale Räume. Judt geht aus von einer Baugenehmigung für das Casino im April/Mai, Baubeginn könnte noch dieses Jahr sein.

Erschließung durch das Haupttor

Der erste Bauabschnitt auf dem Kasernengelände sei so gut wie fertig. Die Erschließung erfolge durch das Haupttor. Die Turleystraße als Zufahrt ist in zwei Richtungen befahrbar, alles andere sind Einbahnstraßen, um den Verkehr zu beruhigen. Wegen der Erich-Kästner-Schule sei die Zufahrt von der Grenadierstraße künftig nur noch in einer Richtung möglich. Da die Schulgemeinschaft die Erweiterung zur Ganztagsschule abgelehnt habe, macht es für Judt „keinen Sinn, die Durchfahrt Fritz-Salm-Straße und Hochuferstraße zu verbieten“. Der Turley-Platz (Appellplatz) werde erst hergestellt, wenn die Tiefgarage darunter gebaut sei, so Judt. Er geht davon aus, dass der Aushub erst im Herbst erfolgen kann. Bis dahin könne der Platz wie bisher genutzt werden. Die Bewohner sind nicht begeistert: Der Platz sei voller Müll. Dazu erklärte Stadtrat Reinhold Götz: Das müsse man mit dem Frankfurter Investor Tom Bock klären, da habe die Stadt keine Handhabe. Doch der Investor sei zu keinem Gespräch bereit und die Baumaßnahme ziehe sich hin, bemängelten die Bewohner. Judt und die Politiker versprachen, ein Gespräch wegen der Realisierung der Tiefgarage mit dem Investor zu führen. Barbara Kladt, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, bot den Bewohnern außerdem eine Begehung des Platzes an. Zum zweiten Bauabschnitt erklärte Judt, der Entwurfsplan zu den Straßen und dem Neubaugebiet im hinteren Bereich erfolge im April, Ende des Jahres 2018 sei dann Baubeginn. Die Baumaßnahme werde sechs bis neun Monate dauern. Judt geht davon aus, dass die Erschließung im hinteren Bereich und der Anschluss an die B38 im Herbst 2019 fertig sind. Zur Haltestelle Eisenlohrstraße würden Gespräche geführt: Realisierung voraussichtlich 2020 bis 2025, so Judt.