Caner Yildirim gewählt

Die Mitglieder der CDU-Neckarstadt haben einen neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Caner Yildirim folgt auf Christian Stalf, der aus privaten Gründen von der Neckarstadt in den Stadtteil Neckarau gezogen ist. Dies teilte die Partei mit. Die Mitgliederversammlung fand im Café Eisblick im Eissportzentrum im Herzogenried statt. Weil Stalf den Stadtteil verlassen hat, wurde eine Nachwahl für den Vorsitz erforderlich – ebenso wie für den Kassenprüfer, zu dem Wladimir Gerlein bestimmt wurde.

Familienvater und Bezirksbeirat

Der neue Ortsvorsitzende Caner Yildirim ist 42 Jahre alt. Der Familienvater und Bezirksbeirat der Neckarstadt-Ost sieht seinen Lebensmittelpunkt in der Neckarstadt und freut sich auf die neuen Aufgaben. „Der Coronavirus hat uns alle in der Neckarstadt getroffen und sorgt auch für unsere Arbeit in den nächsten Monaten für ein Umdenken“, sagte Yildirim. Dies gelte vor allem für die bevorstehende Landtagswahl unter Corona-Bedingungen. In diesen besonderen Wahlkampf werde sich die CDU-Neckarstadt aber mit aller Kraft einbringen, versprach er. Die CDU-Neckarstadt dankte Christian Stalf für seine jahrzehntelange engagierte Arbeit. Die Mitglieder bestimmten ihn deshalb zum Ehrenvorsitzenden der CDU Neckarstadt. Damit bleibt er dem Ortsverband trotz des Umzugs weiterhin verbunden. „Ich habe noch nicht vor, in politische Rente zu gehen“, sagte er. Stalf war von 2006 bis 2020 Ortsvorsitzender und arbeitete von 2004 bis 2019 als Bezirksbeirat in der Neckarstadt-West, die letzten fünf Jahre als Sprecher.

Auf der Mitgliederversammlung wurden laut Mitteilung des Ortsvereins der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Nikolas Löbel, der Landtagskandidat Lennart Christ und die Ortsvorsitzende der CDU Seckenheim-Friedrichsfeld, Sabine Brenner, als Gäste begrüßt. Die Leitung übernahm Nikolas Löbel. Er berichtete auch über aktuelle Themen aus der Bundespolitik, insbesondere die Corona-Hilfen der Regierung für die Wirtschaft.

Landtagswahl Thema

Die Anwesenden diskutierten schließlich über die Neckarstadt hinaus aktuelle politische Themen und den bevorstehenden Landtagswahlkampf. aph/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020