CDU schlägt Lkw-Parkplatz vor

Die CDU Neckarstadt hat bei ihrer von Stadtrat Chris Rihm geleiteten Mitgliederversammlung im „Bistro Eisblick“ einen neuen Vorstand gewählt. Dies teilte die Partei jetzt mit. Demnach wurde Christian Stalf einstimmig in seinem Amt als Ortsvorsitzender bestätigt. „Ich freue mich, mit einem tollen Team unsere Arbeit für die Neckarstadt und das Herzogenried fortzusetzen. Wir sind eine klare bürgerliche Stimme und stehen für konstruktive Politik“, sagte Stalf. Der 37-jährige, Pressesprecher einer Stadtverwaltung in der Region, war bis zur letzten Kommunalwahl auch Bezirksbeiratssprecher in der Neckarstadt-West.

Fabian Schrader neu im Vorstand

Roswitha Henz-Best, Bezirksbeiratssprecherin Neckarstadt-Ost, wurde ebenfalls als stellvertretende Ortsvorsitzende bestätigt. Neu in das Amt des weiteren Stellvertreters wurde der Student Fabian Schrader gewählt. Mit ihm übernimmt ein Vertreter der jungen Generation Verantwortung im Ortsvorstand.

Bezirksbeiratssprecherin Karin Urbansky (Neckarstadt-West) ist als Schatzmeisterin wiedergewählt worden. Peter Grosse bleibt Schriftführer. Bei den Beisitzern wurde Melanie Lauber neu gewählt. Roland Ronecker, Martin Urbansky und Cyrano Wolfahrt wurden als Beisitzer bestätigt. Bezirksbeirat Caner Yildirim übernimmt weiterhin das Amt des Kassenprüfers.

Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Christian Stalf über die Arbeit des Ortsvorstandes gab einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre. Die Bezirksbeiratssprecherinnen legten ebenfalls Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Für die Neckarstadt-Ost erteilte Roswitha Henz-Best Verkehrsbehinderungen in der Lange Rötterstraße und dem Lkw-Parken rund um dem Neuen Messplatz eine klare Absage. Sie forderte einen Autohof, um dem wilden Lkw-Parken Einhalt zu gebieten. Für einen solchen Standort brachte Sprecherin Karin Urbansky (Neckarstadt-West) einen Vorschlag ein. „Die Stadt sollte prüfen, ob ein solcher Standort nicht im Bereich der Friesenheimer Insel möglich wäre“, meinte sie.

Urbansky berichtete auch über Themen wie die Ansiedlung eines Museums für deutsche Sprache am Alten Messplatz und die Neugestaltung des Neumarkts in der Neckarstadt-West.

Unzufrieden mit Buga-Konzept

Chris Rihm gab als Stadtrat und stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender einen Einblick in die Arbeit der Gemeinderatsfraktion. Dabei spielten die Themen Herzogenriedpark, das Bad und die Zukunft der Multihalle eine große Rolle. Rihm zeigte sich enttäuscht darüber, dass Stadt und Oberbürgermeister den Herzogenriedpark bei den Planungen zur Bundesgartenschau außen vorlassen. „Die im Rahmen der Buga-Planungen von der Stadt zugesagten fünf Millionen Euro für den Park kommen wohl nicht“, so Chris Rihm. Auch der Luisenpark werde zu wenig beachtet. Laut Werbung konzentriere man sich alleine auf Spinelli. Der Ausgliederung der Multihalle und damit einhergehenden Baumfällungen im Herzogenriedpark erteilte er eine deutliche Absage.

Nach der Versammlung diskutierten die Anwesenden noch die Entwicklungen der CDU in Berlin. „Wir benötigen keine Hängepartie, sondern schnell Klarheit darüber, wer die Partei in die Zukunft führt. Die Menschen sind an vernünftigen Lösungen für ihre Sorgen interessiert und nicht an Personaldebatten“, fand Christian Stalf. aph/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020