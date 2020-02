„Das Thema ist nicht präsent im Alltag“

Die frühen 1990er-Jahre: Vier hochgewachsene Männer, alle schwarz gekleidet, Springerstiefel, glatt rasiert, stehen vor einer Schule und verteilen CDs an vorbeilaufende Schüler. Zeitsprung ins Jahr 2020: Der Algorithmus der Videoplattform „YouTube” schlägt einem 14-jährigen Jugendlichen ein Musikvideo vor. Die Zeiten und die Plattform haben sich geändert, die Musikrichtung nicht. Sowohl auf der CD, als auch in dem Musikvideo hört man Rechtsrock.

Um dieses Musikgenre, die Ideologien, die durch die Musik vermittelt werden, und insbesondere dessen Einfluss auf Jugendliche ging es bei einem Vortrag im Jugendkulturzentrum forum an der Neckarpromenade. Der Vortrag war der Auftakt zu eine vierteilige Veranstaltungsreihe zum Thema „Antisemitismus in der Musik“, die das forum gemeinsam mit dem Arbeitskreis gegen Antisemitismus und Antizionismus Mannheim e.V. organisiert hatte.

An dem Tag analysierte Timo Büchner gemeinsam mit den Zuhörern etwa eine Stunde lang die Hintergründe und Zusammenhänge im Rechtsrock mit besonderem Augenmerk auf dem Antisemitismus, der in den Liedtexten rechter Musik weit verbreitet ist. Büchner selbst hat in Heidelberg Politische Wissenschaften und Jüdische Studien studiert und engagiert sich seit mehreren Jahren gegen die extreme Rechte. „Ich bin sehr froh, heute hier sprechen zu dürfen“, betonte er und begann seinen Vortrag mit einem Beispiel, das zeigte, wie präsent der Rechtsrock in unserer Gesellschaft tatsächlich ist.

Bestimmte Feindbilder

Mitte Juli 2017 fand in der Kleinstadt Themar in Thüringen das in dem Jahr größte Rechtsrockkonzert Europas statt. Aufsehen erregte die Veranstaltung vor allem, da mehrere Teilnehmer den Hitlergruß gezeigt hatten, was in Deutschland verfassungsrechtlich geahndet wird.

Um dem Publikum das Musikgenre zu veranschaulichen, hatte Büchner diverse Liedausschnitte und die entsprechenden Textstellen dabei. „Klassisch findet man in fast jedem Text sexistische, homophobe und rassistische Elemente, die bestimmte Feindbilder zeichnen“, erklärte er. „Besonders stark ausgeprägt ist der Antisemitismus. Es werden äußere Merkmale antisemitischer Stereotype aufgegriffen, die sich an der sogenannte Rassenlehre des historischen Nationalsozialismus orientieren – und das häufig sehr offensichtlich.“ Eine mittlerweile aufgelöste Rechtsrockband aus Mannheim hatte in einem ihrer Lieder beispielsweise offen zum Mord an Juden aufgerufen. „Trotzdem darf man die anderen Feindbildgruppen, die gezeichnet werden, nicht aus den Augen verlieren“, betont Büchner. Oft werde auch der Staat als solcher, die Presse oder die Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit angegriffen.

Doch warum passiert dies gerade über die Musik? „Zum einen will man gezielt an Jugendliche herantreten und diese rekrutieren“, so Büchner. Außerdem sollten bestimmte Wertegefüge und Vorstellungen von Identität vermittelt werden. „Und natürlich spielt auch finanzieller Profit eine wichtige Rolle“, führte Büchner weiter aus. So würden einerseits bestehende Institutionen gestärkt, aber auch Anwaltskosten bezahlt. „Die können zum Beispiel anfallen, wenn Lieder auf dem Index für jugendgefährdende Medien landen“, erklärte der Fachmann.

Um das zu umgehen, nutzen viele rechtsextreme Bands bestimmte sprachliche Codes, die auf den ersten Blick nicht als verfassungsfeindlich erkennbar seien. Beispiele hierfür sind Begriffe wie „Plutokratie“ („Herrschaft des Geldes“) oder auch bestimmte Tiermetaphern wie die Schlange. Beide Codes spielten auf die antisemitische Darstellung von Juden als geldgierig, falsch und hinterlistig an, sagte der Experte. Zum Abschluss seines Vortrags betonte Timo Büchner: „Wenn man die Neonazi-Szene trockenlegen will, muss man auch beim Rechtsrock ansetzen. Worte können zu Taten werden, das muss man sich immer wieder vor Augen führen.“

Im Anschluss an den Vortrag fand eine Debatte statt. Noah Freising (18) wollte wissen: „Was kann man machen, um die Verbreitung rechter Musik zu verhindern?“. Timo Büchner hatte eine klare Antwort parat: „Es muss eine bessere staatliche Verfolgung geben, damit wir handlungsfähiger sind.“ Außerdem solle in den Schulen heutige Musik stärker thematisiert werden: „Da sind viele bei Mozart hängengeblieben“, meinte Büchner.

Spannend und wichtig

Noah Freising stimmte ihm am Ende zu: „Das Thema ist nicht so präsent im Alltag, obwohl es gerade aufgrund der aktuellen politischen Lage spannend und wichtig ist.“

Dass Antisemitismus nicht nur im Rock, sondern in nahezu jeder Musikrichtung auftritt, wird in den kommenden Vorträgen der Veranstaltungsreihe deutlich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020