„Das Verbindende suchen“

Seit Februar 2020 war Pfarrerin Laura Knittel in Mannheims größter evangelischen Gemeinde als Vertretung tätig. Seit 1. Juli gehört sie mit einer halben Personalstelle zum Pfarrteam dazu. Dekan Ralph Hartmann führt sie am Sonntag, 20. September, 14 Uhr, in der Melanchthonkirche in ihren Dienst ein. Nach der Andacht findet bei gutem Wetter das gemeinsame Singen und Sektanstoßen auf der Kirchwiese statt.

Die Neckarstadtgemeinde ist Pfarrerin Knittel schon vertraut. „In der Neckarstadt ist viel Bewegung“, freut sie sich. Diese Vielfalt zu erhalten und die Menschen in ihren fröhlichen und in ihren schwierigen Momenten zu begleiten, sieht sie als eine wichtige Aufgabe an, „und dabei das Verbindende zu suchen und sich darauf zu besinnen, was uns trägt.“ Mit einem offenen Ohr wolle sie in der Gemeinde unterwegs sein. „Vielfalt soll nicht bedeuten, dass wir uns aneinander vorbei auseinanderleben, sondern dass wir aufeinander hören und uns wahrnehmen“, betont Knittel. Gemeinsamkeiten zu feiern, sowie neue und vor allem globale Perspektiven einzunehmen, ist ihr dabei sehr wichtig.

Als gebürtige Schleswig-Holsteinerin ist Laura Knittel zwischen den Meeren aufgewachsen, wo sie im elterlichen Pfarrhaus eine sehr lebendige Kirchengemeinde erlebt hatte. Fröhliche Jugendfreizeiten in Schweden, gemeinsame Aktivitäten mit der muslimischen Gemeinde, Mahnwachen zu den damaligen Anschlägen auf Asylwohnheime und Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden gehörten zu ihrem Alltag. Als Jugendliche verbrachte sie ein Jahr in einer Gastfamilie in Lettland. „Wohlbehütet in einer Gastfamilie wollte ich die Erfahrung machen, in einem Land, dessen Sprache ich nicht spreche, fremd zu sein“, erzählt Knittel.

Über den geografischen Tellerrand blickte sie auch während ihres Theologiestudiums, das sie 2004 in Heidelberg begann. Gemeindepraktika absolvierte sie in einem Dorf in Ostindien und in Tansania, wo sie sich im Bereich Kaffeeplantagen und fairer Handel engagierte. Nach ihrem Examen, das sie in Hamburg ablegte, kam sie 2014 als Vikarin nach Feudenheim. Nach der Elternzeit arbeitete sie von 2017 bis 2020 in der evangelischen Gemeinde Dossenheim als Pfarrerin im Probedienst. Seit Februar 2020 wirkt sie nun im Team mit Pfarrerin Judith Natho, Pfarrer Peter Geißert und Gemeinwesendiakonin Andrea Weiß in der Neckarstadt mit ihren mehr als 8000 Mitgliedern.

Über ihre Erfahrungen in Tansania berichtet Pfarrerin Laura Knittel am Mittwoch, 23. September, 19.30 Uhr in der Melanchthonkirche. Dabei erzählt sie von Fairness und Unfairness auf den Kaffeeplantagen. Ihre Fotos sind in einer Ausstellung zu sehen: „Milchkaffee vom Kilimanjaro“ ist im Rahmen von „Faire Woche“ vom 13. September bis 18. Oktober in der DiakonieKirche Luther, Lutherstraße 2, zu sehen. dv

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020