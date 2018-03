Debatte zu Sicherheit im Mai

Anzeige

Mannheim.Am 9. Mai soll in der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-West ausführlich über die Sicherheitslage im gesamten Stadtteil informiert und debattiert werden. Das teilte SPD-Stadtrat Reinhold Götz in der von ihm geleiteten Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-Ost mit. Die dortigen Stadtteilpolitiker hatten den Punkt „Sicherheitslage in der Neckarstadt/Videoüberwachung“ auf die Tagesordnung setzen wollen.

Oberbürgermeister Peter Kurz, Herr des Verfahrens, lehnte das – zum Ärger zumindest eines Teils des Bezirksbeirats – ab. Götz begründete dies damit, dass die Zahlen der Kriminalstatistik für 2017 noch nicht vorliegen. Die Mannheimer Polizei dürfe sie erst dann veröffentlichen, wenn die Statistik für das gesamte Land vom Innenministerium vorgestellt sei. „Wir hätten schon gerne ein paar Fragen gestellt, auch zu den Zahlen von 2016“, sagte Bezirksbeiratssprecherin Roswitha Henz-Best (CDU). „Aber ohne aktuelle Daten hat das keinen Sinn“, verteidigte Götz die Entscheidung von Kurz. Über die geplante Videoüberwachung sei der Gemeinderat zuletzt im Oktober ausführlich informiert worden, dort habe auch der Bezirksbeirat Fragen stellen können.

Ausschreibung läuft

Nach Aussage von Götz läuft derzeit die Ausschreibung der neuen Videoüberwachung, die neben dem Alten Messplatz Teile der Planken und der Breiten Straße umfassen soll. „Bis Mai stehen die technischen Details fest, dann werden die Bezirksbeiräte informiert und gehört“, sagte er zu. Auch die Kriminalstatistik liege dann vor. Der Bezirksbeirat hatte in seiner Anfrage insbesondere wissen wollen, auf welcher Datenbasis eine Überwachung am Alten Messplatz erfolge – denn die ist nur an nachgewiesenen Kriminalitätsschwerpunkten erlaubt. Claus Nielsen (AfD) behauptete, die Zahlen zu einem „massiven Anstieg“ der Kriminalität würden den Stadtteilpolitikern „vorenthalten“ und sprach von einem „Riesenproblem“, wurde von Reinhold Götz aber auch auf die Sitzung im Mai verwiesen.