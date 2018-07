„Der Park wird stiefmütterlich behandelt“

Anzeige

Mehr als 70 Bürger waren zu der von der SPD-Gemeinderatsfraktion und dem Ortsverein Neckarstadt-Ost initiierten Begehung des Herzogenriedparks gekommen. Geleitet wurde die Führung vom Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim GmbH, Hans-Joachim Költzsch. „Die Vielzahl der Teilnehmer zeigt das große Interesse der Bewohner der Neckarstadt am Herzogenriedpark, der für sie Naherholungsziel und Gartenersatz ist“, sagte Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer.

Grobe Konzeptidee

Auch die Stadträte Reinhold Götz, Andrea Safferling und Heidrun Kämper forderten, die Bürger an der geplanten Neugestaltung des Herzogenriedparks zu beteiligen. Parkchef Költzsch berichtete: In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wurden vor circa drei Jahren mit Unterstützung eines entsprechenden Fachbüros, Umfragen unter den Parkbesuchern und Workshops eine Bestandsanalyse, beziehungsweise Untersuchung der Situation in beiden Parks durchgeführt. „Ziel war es, ein Konzept und eine Strategie für beide Parks zu erarbeiten,“, so der Parkchef.

Für den Luisenpark liege bereits ein konkreter Plan vor. Im Mai 2017 habe der Gemeinderat beschlossen, dass der Luisenpark bis zur Bundesgartenschau zusätzlich 15 Millionen Euro erhalten soll. Für den Herzogenriedpark gebe es hingegen nur „eine erste, grobe Konzeptidee“. Angedacht seien hier künftig mehr Sport-, Bewegungs- und Spielangebote – Kosten circa zwei Millionen Euro. Dadurch würden aber die Ruheräume, wie etwa das Rosarium, nicht verringert. Erhalten bleibe auch der Bauernhof, in den jüngst 120 000 Euro investiert worden seien. Blumen hingegen spielten für die Besucher hier keine so große Rolle, so Költzsch. Deshalb seien die Hügelbeete mit Wechselflor aus Kostengründen entfernt worden.