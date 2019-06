Drachen-Freunden fliegen die Herzen zu

Schniddel und Schnaddel sind zwei Brüder, gleichzeitig aber auch die besten Drachenfreunde. Da ihre Eltern einst überfahren wurden, mussten die beiden 78- und 64-jährigen Drachen, die noch längst nicht den Kinderschuhen entwachsen waren, alleine in ihrem Drachenhaus zurecht kommen. Denn volljährig wird man als Drache erst mit 123 Jahren. Herzerfrischend ist das Kinderbuch, das nicht wie so üblich von einem Erwachsenen, sondern von zwei Mannheimer Jungen geschrieben wurde. Jakob Stemberg und Andrija Petrusic sind neun Jahre alt und wie ihre Protagonisten ziemlich beste Freunde. Mit einem Abschnitt aus „Schniddel und Schnaddel und der böse Zauberer Zarkaroff“ gewannen sie auf Anhieb die Herzen der zahlreichen Besucher im Theater Felina-Areal. Stemberg und Petrusic waren die jüngsten Autoren bei der „Spätlese“, die wieder eine Bühne für Selbstgeschriebenes bot. Insgesamt zwölf Autoren, neue und altbekannte, hatten sich eingefunden, um ihre Texte vorzustellen.

Zum ersten Mal dabei war Angela Pöschl. Um Heiteres beim Älterwerden drehen sich ihre Geschichten, die in ein Buch münden sollen. Gerade selbst das Pensionsgrenze erreicht, schaue sie sich nun die Menschen ihres Alters etwas genauer an, „was sie mit ihrer Zeit anstellen und wie sie nutzen“, sagte sie. Mit ihrer Erzählung um einen emeritierten Professor für Paläontologie nahm sie die Zuhörer mit auf eine Reise nach Griechenland. Bei Exkursionen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern ist er in seinem Element und wird ermutigt, als Reiseleiter zu arbeiten. Auch wenn in seinem neuen Betätigungsfeld nicht immer alles klappt, ficht das den Professor nicht an. Ganz nach der Devise: „Hinfallen, aufstehen, Kappe aufsetzen, weiterlaufen.“

Bezugsschein für Schuhe

Ein alter „Spätlese-Hase“ ist Ellen Borth. Die 89-jährige, gebürtige Ludwigshafenerin betonte, das ihr schreibender Enkel „NichtGanzDichter“ sie dazu bewegt habe, ihre Erinnerungen zu Papier zu bringen. Dieser hatte bereits zuvor mit seiner Ode „Europa in fünf Minuten“ der Staaten-Union gehuldigt. Seiner „Pfälzer Oma“ reichte er dann die Manuskripte an, aus denen diese lebhaft über die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg berichtete, in denen es eigentlich gar nicht so viel zum Lachen gab, geschweige denn das Notwendige für das tägliche Leben. So berichtete sie über die Schwierigkeiten, einen Bezugsschein für ein paar Schuhe zu bekommen. Immer wenn sie zur entsprechenden Stelle kam, wurde sie mit den Worten abgewiesen, dass es keinen gebe. Erst als sie den Bürgermeister aufforderte, die zuständige Stelle einer Überprüfung zu unterziehen, weil es wohl mit der Vergabe der Scheine wohl nicht mit rechten Dingen zugehe, erfolgte eine Reaktion. Sie wurde eingeladen, beim Bürgermeister vorzusprechen. Dort wurde sie in ein Zimmer geführt, in dem sich die Schuhkartons bis zur Decke stapelten. „Ich war mit hunderten von Schuhe allein und musste erst mal meine Größe herausfinden“, las sie aus ihren Aufzeichnungen. Sie fand ein schönes Paar. „Aber die Absätze waren zu hoch und ich brauchte ja Schuhe, in denen ich den ganzen Tag laufen konnte, um die Lebensmittel für uns zu organisieren.“ Schließlich entschied sie sich für ein Paar, das sie dann gegen ein gebrauchtes, aber bequemes eintauschte.

Immer wieder gern gesehene Gäste bei der Traditionsveranstaltung, für die Angela Wendt verantwortlich ist, sind auch Rolf Höge und Mikel Bauer. Während Höge mit seiner tiefsinnigen und manchmal sozialkritischen Lyrik in den Bann zog, begeisterte Bauer mit den Nibelungen, die er in den heimatlichen Dialekt übersetzte und in die Gegenwart holte. Komplettiert wurden die Autorenrunde von Gerlinde Gaul, Frank Wilberz, Johannes Kohnen, Bernd Ernting und Ingrid Reidel, die mit ihren Texten für einen abwechslungsreichen Abend sorgten.

