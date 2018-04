Dramatische Reise durch die deutsche Misere

Ein letztes Mal in seiner Klangwerkstatt: Hans-Carsten Raecke interpretiert "Deutschland ein Wintermärchen". © Rittelmann

"Im traurigen Monat November war's", in der Mitte des 19. Jahrhunderts, da sehnte sich Heinrich Heine aus seinem Pariser Exil zurück nach Deutschland. Gekleidet in ein Versepos schilderte er seine Reise über Aachen, Köln, den Teutoburger Wald und Bückeburg bis nach Hamburg. "Deutschland, ein Wintermärchen" war geboren. Hans-Karsten Raecke, der 1980 aus Ostberlin in die Bundesrepublik

Mittwoch, 04.12.2013