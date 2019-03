Droht der Abriss von Kirchen?

Droht in der Neckarstadt der Abriss von Kirchen? Können Gebäude saniert oder muss alles neu gebaut werden? Fest steht: Die Evangelische Gemeinde Neckarstadt muss Gemeindehausflächen reduzieren. Pläne dazu erläutert Stadtdekan Ralph Hartmann morgen, Donnerstag, 21. März, ab 20 Uhr im Melanchthonhaus, Lange Rötterstraße.

„Anpassen und neu gestalten“, so der Dekan, „mit dieser Perspektive nehmen wir auch in der Neckarstadt Veränderungen vor und wollen die Gemeinde und Interessierte aus dem Stadtviertel transparent über unsere Planungen informieren.“ Maßgeblich bei allen Überlegungen sei, betont Hartmann in einer Presseerklärung, dass die Kirche zukunftsorientiert handele, städtebaulich Verantwortung übernehme und ein sichtbarer Mit-Gestalter in den Stadtteilen sei. Gemeinsam mit Lars Friedrich vom Ältestenkreis und Patrik Eichhorn, dem Leiter der Bauabteilung, stellt er die Gesamtsituation und die Weichenstellung für eine Machbarkeitsstudie vor. Helmut Stolzenburg, Leiter der Gemeindeversammlung, moderiert den Abend.

Vier Standorte einer Gemeinde

In Mannheims größtem Stadtteil schließen sich die Evangelische Gemeinde in der Neckarstadt und die Paul-Gerhardt-Gemeinde im Juli zu einer Gemeinde zusammen (wir berichteten). Dann verfügt sie mit Melanchthonkirche, Sakralraum Wohlgelegen, Diakoniekirche Luther und Paul-Gerhardt-Kirche über vier Standorte. Durch die Fusion können die 3,5 Pfarr- und die eine Diakonenstelle erhalten bleiben. Auch soll die Kirchenmusik weiter gepflegt werden, wenn Kirchenmusikdirektorin Christiane Brasse-Nothdurft im Sommer 2020 in Ruhestand geht.

Ziel in Mannheim ist, die Gemeindehausflächen von ehemals 23 000 auf 9000 Quadratmeter zu reduzieren. Durch zahlreiche bereits erfolgte Maßnahmen ist aktuell ein Ist-Zustand von rund 14 000 Quadratmetern erreicht. aph/dv

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019