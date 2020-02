Eifrig geplant und umgesetzt

Das Jahre lange Warten hatte jetzt ein Ende: Die Schüler der Erich-Kästner-Grundschule konnten auf ihren neuen Spielgeräten herumtoben. Mit Dank an die Sponsoren wurde der Spielplatz eingeweiht.

Der ehemalige Elternbeiratsvorsitzende Carlos Bas-Orth erinnerte an die lange Zeit und daran, was alles in den vergangenen Jahren unternommen wurde, um die Finanzmittel aufzubringen. Zwischenzeitlich habe man den Mut und die Hoffnung verloren, gestand er. Aber die Schulgemeinschaft habe nicht aufgegeben: „Eifrig planten und sammelten alle mit – ob bei Schulfesten oder dem großen Sponsorenlauf“, berichtete er. Zudem gab es Unterstützung von der Stadt, den Eltern und Spenden von Privatpersonen und vom Förderverein. Doch verwirklichen konnte die Schule letztendlich das Projekt nur durch eine großzügige Unterstützung der Badischen Bank Mannheim und der Sparda Bank Mannheim, so Bas-Orth. Jetzt hatte die Schulgemeinde eingeladen, um sich bei den Sponsoren zu bedanken. Unterschiedliche Beiträge des Schulchores und der Theater-AG drückten dies aus: „Oh schillernder Spielplatz, wir gingen auf dich zu und kamen dir endlich näher“, schloss die Theater-AG ihre Performance.

Rektorin Theresia Böhl teilte mit, dass noch eine Slagline installiert werde, und berichtete über weitere Projekte, die die Schule angehen möchte. Sie bedankte sich bei den Sponsoren und beim Elternbeirat und dem Förderverein der Schule für ihr Engagement. „Mit dieser kleinen Veranstaltungen hat die Grundschule ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht und versucht deutlich zu machen, wie wichtig es ist gemeinsam Dinge anzugehen und nicht aufzugeben“, sagte Böhl. aph

