Ein Zentrum als Herberge

„Wir sind voller Erwartungen“, verkündete Pfarrerin Judith Natho zum Auftakt der Gemeindeversammlung im Saal der Melanchthonkirche. Im Laufe der knapp dreistündigen Informationsveranstaltung wurde deutlich, dass nicht nur Erwartungen, sondern auch Sorgen über die Zukunft der der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt die Mitglieder bewegen. Seit wenigen Jahren ist bekannt, dass die recht umfangreichen Räumlichkeiten der Gemeinde radikal reduziert werden, so jedenfalls die erklärte Absicht der Evangelischen Kirche Mannheim.

Räume ausgelastet

Vor genau einem Jahr sammelte die Kirchenleitung in einem Workshop Ideen zu der künftigen Gestaltung der Räume, nun berichteten Patrik Eichhorn, Abteilungsleiter der Bau und Liegenschaften bei der Evangelischen Kirchenverwaltung, und Dekan Ralph Hartmann, über den Fortschritt der Planungen. Und die laufen darauf hinaus, dass künftig anstelle der Kirche, des Gemeindesaals und weiterer Gebäude ein Gemeindezentrum entstehen soll, dass all das beherbergen wird.

Keine leichte Aufgabe für die Planer um Patrik Eichhorn. Die Gemeinde, nach eigenem Bekunden mit rund 8000 wahlberechtigten Mitgliedern und etwa 800 betreuten Kindern die größte in Mannheim, ist überaus aktiv. Neben Gottesdiensten unterhält sie zahlreiche Kreise, eine aktive Kantorei, einen Posaunenchor und einen Kindergarten. Im Laufe des Jahres finden in den Räumen zahlreiche gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. „Die Räume sind zu 90 Prozent ausgelastet“, erklärte Pfarrerin Natho, „wir brauchen Platz für die Kapelle, einen Multifunktionsraum, bis hin zu einer Ecke für einen Wickeltisch.“ Das alles soll nach Auskunft von Abteilungsleiter Eichhorn auf rund 800 Quadratmetern untergebracht werden. Das aber bedeutet eine beträchtliche Verkleinerung der bisherigen Fläche um mehr als eine Hälfte. Der genaue Bedarf soll bis Anfang 2022, also in einem Jahr noch ermittelt werden. Bis muss auch die Finanzierung feststehen. Und die ist aus heutiger Sicht laut Dekan Hermann noch unsicher.

Zur evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt gehört neben der Melanchthonkirche auch die Diakoniekirche Luther, die Paul-Gerhard-Kirche und ein Gemeinderaum im Wohlgelegen. Zur Finanzierung des neuen Gemeindezentrums soll die Paul-Gerhard-Kirche aufgegeben und das Areal teils verkauft werden. Und auch ein Teil des Geländes der Melanchthonkirche wird verkauft. Wie hoch die Erlöse sein werden, stehe allerdings noch in den Sternen, erläuterte Hartmann. Immerhin sei im Etat der Mannheimer Kirchenverwaltung eine Million Euro für das Vorhaben reserviert.

Kantorenstelle bleibt

Um die Sorgen der Gemeinde zu lindern, erklärte der Dekan, dass die Melanchthongemeinde besonders behandelt werde. Die Kantorenstelle werde weiterhin bleiben, alle Pfarrstellen würden besetzt und auch eine halbe Verwaltungsassistenzenstelle sei vorgesehen. Dennoch, so Hartmann: „Es wird kleiner, man wird sich einschränken müssen“. Die Gemeinde forderte der Dekan auf, sich nicht in der Opferrolle zu sehen, sondern Ideen zu entwickeln, wie man im neuen, wenn auch verkleinerten Zentrum die bisherige Lebendigkeit der Gemeinde, von der er sich übrigens beeindruckt zeigte, weiter aufrechterhalten kann.

Von den Mitgliedern erfuhr er vor allem den Wunsch, dass die Kirche im Stadtteil weiter deutlich sichtbar präsent sein müsse. „Etwas, was weiter die sakrale Aura ausstrahlt“.

