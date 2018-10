Eine Brise Humor zum Ende

„Ich wollte so genau wie möglich erfahren, wie alles ablief. Ich wollte Beschreibungen, akkurate, brutale, wertfreie Beschreibungen. Meine Gefühle haben mich dabei ganz und gar nicht interessiert“, war Claude Lanzmanns Antwort auf die Frage, ob es für ihn nicht deprimierend gewesen sei, den Schilderungen der Holocaust-Täter zuzuhören. Für seinen neun-stündigen Film „Schoah“ hatte der Regisseur und Dokumentarfilmer Täter und Opfer zu Wort kommen lassen. Der Franzose starb im Juli und gehörte zu den Prominenten, an die beim ersten „Abgang“ nach der Sommerpause im Theater Felina-Areal erinnert wurde.

Gelungene Textauswahl

Auch in der 57. Auflage der Kult-Veranstaltung wurden die jüngst Verblichenen für einen kurzen Moment noch einmal lebendig. Gewürzt mit einer Brise Humor, einem Augenzwinkern, aber auch etwas Melancholie und Ernst, gab es Geschichten von einem Zwerg im Kopf, mörderischen weißblauen Turnschuhen, etwas aus einem amerikanischen Wahlkampf, ein Schnellsprecherduo, das bei einem Interview um die Wette quasselte, viel Musik und Einiges mehr.

Dank der gelungenen Textauswahl von Sascha Koal und einer ebensolchen Präsentation von Mitgliedern des Neuen Ensembles (neben Koal lasen und sangen Elisabeth Auer, Mathias Wendel und Hedwig Franke), erlebte das Publikum einen kurzweiligen Abend. Kurz vor ihrem ersten Schultag entdeckt Anna den daumenfingernagelkleinen Zwerg, der sich in ihrem Kopf eingenistet hat und sich in alles einmischt. Mit ihm kann das Scheidungskind alle möglichen Probleme besprechen. „Der Zwerg im Kopf“ (erschienen 1989), aus dem die Akteure lasen, ist eines von über 100 Werken der österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin Christine Nöstlinger, die im Juni für immer die Augen schloss.

„John McCain sagt nicht, was gerade populär ist, er sagt, was richtig ist“: Es ist ein Satz aus dem Polit-Drama „Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt“, der einmal mehr das „Standing“ McCains, einem der renommiertesten US-amerikanischen Politiker beschreibt. Der Vietnam-Veteran, der bis zuletzt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Donald Trump von sich reden machte, starb kurz vor seinem 82. Geburtstag.

Frage: „Herr Heck, ich würde am Anfang gerne von ihnen wissen, was ein Hit ist?“ Antwort: „Ein Hit ist etwas, was eine große Masse an Menschen zur gleichen Zeit gerne hört, und sich aus diesem Grunde auch kauft“: Etwas Mühe hatten die Zuschauer Hedwig Franke und Sascha Koal zu folgen, die sich bei dem Auszug aus einem Interview mit Dieter Thomas Heck, dem „Schnellsprecher der Nation“ und „Mister Hitparade“ ein Rededuell lieferten.

Stimmlich oben auf

Während sich Franke im Gedenken an den Persönlichkeitspsychologen Walter Mischel in einem Selbstversuch beide Backen mit Marshmallows vollstopfte, war sie im Verbund mit ihren Kollegen stimmlich voll obenauf, als es um die Sänger und Musiker ging, die für immer verstummten. Mit „I say a Little Prayer“ gedachte man an die „Queen of Soul“, Aretha Franklin. Mit „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd an deren Gitarristen Ed King, mit „Saturday Night“ von den Bay City Rollers an den Bassisten Alan Longmuir und mit „Save your Kisses for me“ von Brotherhood Of Man an den Texter und Produzenten Tony Hiller.

Erwähnt werden müssen noch der Schauspieler Burt Reynolds, der Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul und der Dramatiker Neil Simon. Die „Weißblauen Turnschuhe“ übrigens gehörten zur 30. Tatort-Folge und führten die Kommissare Veigl und Lenz 1973 auf die Spur des Täters. Eine Szene daraus gab es für die Schauspielerin Erika Blumberger und den Tatort-Erfinder Gunther Witte.

