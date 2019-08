Die CDU in der Neckarstadt hat ihre Bezirksbeiräte für die nächsten fünf Jahre bestimmt. „Mit unseren Bezirksbeiräten sind wir auch in der neuen Wahlperiode nah bei den Bürgerinnen und Bürgern“, sagt dazu Christian Stalf, Ortsvorsitzender der CDU Neckarstadt. „Sie bilden eine gute Mischung: Erfahren und neu, vernetzt und offen, erreichbar und ansprechbar“, so Stalf in einer Pressemitteilung.

Sprechstunden geplant

Die beiden CDU-Bezirksbeiratsmandate in der Neckarstadt-Ost werden demnach von Roswitha Henz-Best und Caner Yildirim besetzt. Roswitha Henz-Best ist bekannt im Stadtteil. Die selbstständige Rechtsanwältin und frühere Stadträtin ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied im Gremium und in vielen Vereinen, unter anderem als Vorsitzende im Förderverein Herzogenriedpark engagiert. „Die Neckarstadt als Lebensumfeld liegt mir am Herzen. Daher möchte ich künftig mit Bezirksbeirats-Sprechstunden auf der Straße mit den Menschen in Kontakt kommen“, erläutert sie ihre Ziele für die nächsten fünf Jahre.

Sie wird dabei von Caner Yildirim unterstützt, der neu in den Bezirksbeirat gewählt wurde. Der Restaurantmeister und Familienvater aus dem Wohlgelegen sieht seine Aufgaben in der stärkeren Vernetzung der Akteure vor Ort und in den Herausforderungen der Integrationspolitik. „Ich möchte mit meiner Arbeit auch Menschen mit Migrationshintergrund stärker für die Themen der CDU ansprechen. Das gilt vor allem für die zweite Generation an Migranten“, sagt Caner Yildirim.

Im Bezirksbeirat Neckarstadt-West setzt Karin Urbansky ihre Arbeit fort. Die Inhaberin von pm2 Gesundheitsmanagement und Kursleiterin an der Abendakademie Mannheim setzt sich vor allem für Kinder und Jugendlichen ein. Dieses Gebiet bleibt ihr Schwerpunkt. Sie hat engen Kontakt zum Jugendhaus Erlenhof und dem Quartiermanagement Neckarstadt-West. „Mir ist wichtig, die Wahrnehmung des Stadtteils aufzuwerten. Dabei möchte ich sozial schwachen Menschen unter die Arme greifen“, erklärt sie.

Mit dem Amtsantritt von Roswitha Henz-Best, Caner Yildirim und Karin Urbansky scheiden auch zwei langjährige CDU-Bezirksbeiräte aus dem Gremium aus. Im Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost beendet Günter Wöhr altersbedingt seine Tätigkeit. Er war seit knapp 25 Jahren Bezirksbeirat. In der Neckarstadt-West hört der bisherige CDU-Bezirksbeiratssprecher Christian Stalf auf. Er gehörte dem Gremium seit 2004 an und ist bereits vor der letzten Gemeinderatswahl aus der Neckarstadt verzogen. Bei der mitgliederoffenen Vorstandssitzung wurde Günter Wöhr und Christian Stalf für ihren langjährigen Einsatz für die Neckarstadt gedankt. red/aph

