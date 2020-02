Eislaufen wird immer beliebter

Die Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu: Da wird im Eissportzentrum noch einmal so richtig auf die Pauke gehauen. Zum ersten Mal hat das Eissportzentrum im Herzogenried einen Fasnachtslauf angeboten, an dem sich gleich viele Narren aus der näheren und weiteren Umgebung beteiligten.

Verkleidet in ganz unterschiedlichen Kostümen schnürten viele die Schlittschuhe an und drehten ihre Runden. Die Läufer mit den besten drei Kostümen auf dem Eis gewannen sogar eine Freikarte für die nächste Eisdisco im Herbst, erläuterte Michael Heidrich von der Marketingabteilung des Fachbereichs Sport und Freizeit der Stadt. „Im nächsten Jahr veranstalten wir wieder einen Faschingslauf. Der ist so gut angekommen bei den Besuchern“, so Heidrich.

250 Teilnehmer

In der Tat zogen hier Sportler wie der fünfjährige Luca seine Kreise wie Vollprofis. Ihm machte das Eislaufen viel Spaß. Gerade hatte es ihn aber erst einmal aufs Eis gelegt. Aber so ein kleiner Junge steht gleich wieder auf und saust um die Kurven der Hans Helmut Klaes-Halle. Ihm hatte der Lauf ganz viel Spaß gemacht, weil er als Polizist verkleidet war. Auch bei den Adlern habe er schon einmal ein Probetraining gemacht, erzählt er stolz. Aber eigentlich spielt er noch lieber Handball. Deshalb komme das Laufen auf den Kufen eher zu kurz.

Wenn es notwendig ist, können die beiden Eislaufhallen – Eugen-Romminger Halle (oder rote Halle) und Hans-Helmut Klaes-Halle (oder blaue Halle) – auch zu einem großen Umlauf zusammengeschlossen werden, erläuterte Heidrich. Dies sei zum Beispiel im Dezember der Fall gewesen, als die Deutschen Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften im Eiskunstlaufen im Herzogernied stattfanden. In der Zeit fanden natürlich keine öffentlichen Eislaufzeiten statt.

Immerhin 250 Besucher beteiligten sich am Fasnachtslauf – wie zum Beispiel auch die Familie Schönbucher aus Schifferstadt. Vater Lukas und Mutter Daniela hatten sich als Harlekins verkleidet, während Tochter Hanna als Indianerscout über das Eis flitzte. Die junge Dame turnt leistungsmäßig normalerweise an Geräten, wie sie erzählte. Vater Lukas ergänzte: „Damit sie ausgelastet ist, müssen wir uns in den Winterferien ein abwechslungsreiches Programm ausdenken, damit es Hanna nicht langweilig wird.“ Mutter Daniela freute sich über den Kostümlauf: „Das ist doch einmal etwas Anderes. Fasnacht auf dem Eis. Was mir ganz besonders gut gefällt ist, dass hier kein Alkohol im Spiel ist. Alle laufen gesittet und nüchtern auf dem Eis.“ Michael Heidrich erläuterte einige spezielle Angebote, die den Besuchern offen stehen. So werde immer sonntags von 10 bis 13.30 Uhr ein Lauf für Anfänger und Eltern mit Kindern angeboten. Mit Eislaufhilfen in Form von lustigen Pinguinen erlernen die Kleinen den Kufensport „spielend”.

Es gibt aber auch Eislaufzeiten für die Generation 50 plus, die mit gemäßigter Laufgeschwindigkeit ihre Runden auf dem Eis drehen möchten. Enorm fit zeigen sich die Mitglieder der Mannheimer Seniorengruppe im Eislaufen. Auch die Geselligkeit wird hier groß geschrieben. Mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 13.15 bis 14.45 Uhr steht dieses Angebot zur Verfügung. Alle Eishockey-Fans haben die Möglichkeit, es den Eishockey-Cracks nachzumachen und dem schnellen Kufensport beim „Schägerlauf“ zu frönen.

Zu Beginn und zum Ende der jeweiligen Saison gibt es eine unter den Eislauffreunden beliebte Eisdisco. Da wird zu aktuellen Hits auf dem Eis „getanzt“. Das machte auch die Familie Golos aus Seckenheim. Tochter Alissa (viereinhalb Jahre) bewegte sich an der Hand von Vater Krysztov und Mutter Natalia wie eine Prinzessin gekonnt über die Eisfläche.

Alle, die sich auf Schlittschuhen übers Eis bewegten, machten das mit viel Begeisterung. In den letzten Jahren hat sich die Besucherzahl stetig erhöht. Kamen im Jahr 2017 genau 108 019 Besucher, so waren es ein Jahr später 111 972 Gäste in das Eissportzentrum. Im letzten Jahr waren es 117 179 Besucher. Für diese Saison rechnet Heidrich mit einem Besuch, der ungefähr gleich hoch sein dürfte wie in der Saison 2019. Die Eislaufsaison dauert noch bis zum 15. März. Dann ist wieder Pause bis zum Herbst.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020