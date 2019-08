Energy-Rock bringt Bühne zum Beben

Ein Arbeitsplatz der kurzen Wege: Für die Jazz Pistols war dieser Auftritt ein echtes Heimspiel, im Untergeschoss der Alten Feuerwache befindet sich nämlich der Proberaum des Trios.

Dort unten im Keller hatte Schlagzeuger Thomas „Lui“ Ludwig bereits mit Rockröhre Jule Neigel geprobt, damals während der kommerziell erfolgreichen Phase der Interpretin des Hits „Schatten an der Wand“ im Jahre 1988. Doch zum künstlerischen Wesenskern von Drummer Lui Ludwig dringt man nicht wirklich vor, wenn man den breitschultrigen Perkussionisten allein darauf reduziert. Auf dem Vorplatz der Alten Feuerwache gaben die Jazz Pistols auf der Sommerbühne ein äußerst gut besuchtes Konzert.

„Wir betreiben eine vielschichtige Ehe seit all den Jahren“, blickte Drummer Lui Ludwig, der nebenbei Boxsportler ist und deshalb den Körperbau eines Bodybuilders hat, vergleichbar mit der Muskelmasse von Startrommler Billy Cobham, auf die bisherige Entwicklungsgeschichte der dreiköpfigen Kapelle Jazz Pistols zurück, die seit Juni 1995 existiert. Im nächsten Jahr möchte das Trio sein 25-jähriges Jubiläum ausgiebig feiern.

„Der Applaus kommt nicht von alleine“, erläuterte Moderator Lui Ludwig, woraufhin sich das Dreigespann gehörig ins Zeug legte, den Besuchern zwei Stunden lang unter freiem Himmel beste Rock-Jazz-Unterhaltung zu bieten – und das wie gewohnt bei freiem Eintritt der Sommerbühnen-Reihe. Mit geringen elektronischen Verfremdungen durch Effekt-Pedale und hart im Anschlag bespielte Saitenhexer Stefan Ivan Schäfer seine E-Gitarre. Als ruhender Pol innerhalb des Bandgefüges zupfte Bassgitarrist Christoph Victor Kaiser stoisch an seinem wuchtigen E-Bass, der nicht mit vier, sondern mit gleich sechs dicken Saiten bespannt war. Dazu brachte Schlagzeuger Lui Ludwig mit kräftigen Hieben und Tritten hinter den Fellen die Freiluftbühne ordentlich zum Beben. Woraus sich ein musikalisch wertvolles Outdoor-Erlebnis entwickelte, sowohl für die drei Musiker als auch für das Publikum.

Wie ein menschlicher Orkan wirbelte das glatzköpfige Trommelwunder Ludwig, das im Stadtteil Lindenhof hinter dem Hauptbahnhof zur Welt gekommen war, auf seinem Hocker. In einem solchen Moment traten die beiden anderen Bandmitglieder still zur Seite, um ihrem stämmigen Perkussionisten bei solistischen Alleingängen ausreichend Spielraum zur klanglichen Entfaltung zu lassen.

Im Frühsommer 1995 hatten die drei Musiker einst in Triobesetzung zueinandergefunden. „Noch zur guten D-Mark-Zeit“, erinnerte sich Schlagzeuger Lui Ludwig. Auf der sommerlich schwülen Bühne vor der Alten Feuerwache goss das Dreigespann, metaphorisch gesprochen, eine hartkantige Legierung aus Jazz und Rock zusammen, was man unter den Stilbegriffen Fusion oder Energy-Rock, eine eigens definierte Beschreibung der Band, zusammenfassen kann. Für seine Soli durfte Lui Ludwig begeisterten Jubel empfangen. Denn der Beifall ist das Brot des Live-Musikers. Von dem Komponisten Béla Fleck stimmten die Jazz Pistols die Nummer „Sex In A Pan“ an. „Die spielen wir schon seit 1996“, schilderte Moderator Lui Ludwig. Nach dem Konzert umarmte Ludwig viele erschienene Freunde und signierte manche Jazz-Pistols-CD.

