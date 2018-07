Anzeige

Das Wetter machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund des plötzlich eintretenden Regens mussten die Organisatoren die Spielstrecke kurzerhand unter das Dach des Jugendkulturzentrums Forum verlegen. Dadurch wurde es auf dem Misha-Kinderfest eng, aber gemütlich.

„Zum ersten Mal feiern wir die Veranstaltung nicht als Verabschiedung der vierten Klassen“, wie Sprecherin Sabine Müller erklärte. Misha steht für Mannheimer- Inklusions-Sprach- und Hausaufgabenförderung. Das Projekt betreut derzeit 500 Grundschüler an 25 Standorten in Mannheim. Geleistet wird das durch Ehrenamtliche wie Hausfrauen, Studenten und Arbeitssuchende, berichtete die Diplompädagogin. „Wir freuen uns diesmal Mädchen und Jungen aus allen vier Klassenstufen begrüßen zu dürfen“, so Müller.

Kostenloses Angebot

„Uns gibt es seit 50 Jahren“, erzählte Doreen Schaible, Koordinatorin bei Misha. Die Sprach- und Hausaufgabenförderung finanziere sich in freier Trägerschaft des Stadtjugendrings auch durch Landesmittel, die in jedem Jahr neu beantragt werden müssten. „Wir können dadurch unseren Ehrenamtlichen auch Fortbildungsmaßnahmen anbieten“, unterstrich Schaible. Zudem sei das Angebot an die Grundschüler kostenlos. Der Fokus der Förderung liege hier auf den Fächern Mathematik und Deutsch.